Zdaj že upokojeni nekdanji boksarski šampion je že nekaj časa namigoval na vrnitev v ring, danes pa so organizatorji težko pričakovane vrnitve podali nekaj podrobnosti.

Mayweather je v profesionalni karieri odigral 50 dvobojev in vpisal 50 zmag, od tega 27 z nokavtom, kar je posledica odlične obrambe, natančnega dela z nogami in zelo hitrih premikov glave, ki so skoraj preprečili, da bi ga njegovi tekmeci resno poškodovali.

Avgusta 2017 je slavil na zelo donosni tekmi proti irskemu mojstru mešanih borilnih veščin Conorju McGregorju. Mayweather je v boksarskem dvoboju v 10. krogu premagal McGregorja s tehničnim nokavtom, zmaga pa mu je takrat prinesla tudi približno 200 milijonov ameriških dolarjev. Po tem dvoboju je uradno končal kariero.

Na Silvestrovo 2018 je nekdanji boksar že prekinil upokojitev in stopil v ring ter v Saitami v dobrih dveh minutah v ekshibicijskem dvoboju premagal japonskega kickbokserja Tenšina Nasukavo, za kar je prejel devet milijonov dolarjev.

Tokrat bo šlo po besedah japonskih prirediteljev za bolj prestižen dogodek, ki bo del mega-prireditve 2021 na stadionu Tokyo Dome v Tokiu 28. februarja. Na njem naj bi nastopilo več šampionov različnih borilnih večin, vključno z Mayweatherjem, drugih podrobnosti za zdaj niso razkrili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Minuli teden je zdaj 43-letni boksar prek Instagrama objavil videoposnetek in potrdil, da prihaja v Tokio. »Tokio, Japonska, prihajam nazaj leta 2021. Vem, da so tudi olimpijske igre v Tokiu leta 2021, vendar bomo jaz in moja ekipa na stadionu v Tokiu priredili nekaj velikega,« je v posnetku med drugim dejal Floyd Mayweather.

Mayweather se je upokojil pred tremi leti in konec leta 2019 napovedal, da se v ring vrača leta 2020, a za zdaj letos te »obljube« še ni izpolnil.