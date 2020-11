»Res je, našemu kurirju se je včeraj pripetil neljubi dogodek. Na srečo je z njim vse v redu, pojasnil pa nam je, da je poiskal mirno lokacijo, kjer bi lahko pojedel malico. Poskrbel je, da ima ustrezno varnostno razdaljo, si snel masko in pojedel malico. V tem času so do njega pristopili pristojni organi, ki so delovali v skladu z aktualnimi navodili in partnerju podali kazen,« so dogodek in fotografijo, ki se je včeraj množično delila na družbenih omrežjih, pospremili pri podjetju Wolt. Policija na drugi strani trdi drugače, z ljubljanske policijske postaje so pojasnili, da sta policista okoli poldneva na Prešernovem trgu opazila občana, ki na javnem kraju ni uporabljal maske. »Pristopila sta do občana, ga na prekršek opozorila in ga pozvala naj si namesti masko. Ob zaznavi prekrška ali med samim postopkom moški ni jedel ali pil na javnem kraju. Kljub opozorilu policistov si moški maske ni želel nadeti, zato mu je bil izdan plačilni nalog zaradi neuporabe maske na javnem kraju. Višina globe znaša 400 evrov,« se je glasilo uradno pojasnilo.

Bratušek: »Očitno so kazni samo za drugorazredne državljane« Nekoliko drugače pa so to videli številni spletni komentatorji. »Dovolj dobri za dostavo hrane, ne pa tudi, da jim v delovnem času privoščite malico, gospod Hojs?« so o kaznovanju raznašalca pospremili pri Levici, poslanka Alena Bratušek pa je početje policije označila za sramotno. »Kazen za dostavljalca hrane, ki si je privoščil malico?! Očitno so kazni samo za #drugorazredne državljane.« Njen zapis je nato delil poslanec Marko Bandelli, ki je v svojem sporočilu označil notranjega ministra Aleša Hojsa. »@aleshojs, a lahko "ustavite volove"?. To je res šlo čez normalen razum. A se vam zdi, da je to prav? Pa to ni rogliček, ki je stal 800€ in ste javno obsodil inšpektorja. Tu so vaši, naši policaji. Dajmo ustavit zadeve. To je represija. A smo še v demokraciji?« mu je navrgel, Hojs pa se je v odgovoru postavil na stran policije: »Se vam zdi stopnišče frančiškanske cerkve,v centru mesta,dvignjeno nad trgom,res tako miren kraj in nikomor na očeh,da je najprimernejši za hitro malico?Sicer pa @policija_sipojasnjuje,da je bil kaznovan zaradi nenošenja maske in ne vem zakaj jim ne bi verjel. Na sliki ne je!«