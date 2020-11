A mi smo stavniška rubrika, ki jo informacije zanimajo z enim samim namenom; zadeti listek. Ali končno spet zadeti listek, če dovolite kanček iskrenosti. Liga narodov, ki se igra čez vikend, se kljub covid-19 pretresom zdi bolj predvidljivo tekmovanje od afriškega pokala, ki je prav tako v teku, v soboto pa bo na voljo tudi zaostala tekma prve slovenske lige med Aluminijem in Domžalami. Domačini imajo obupno sezono in so zadnji, le dve mesti višje, a z enakim številom točk pa so Domžalčani. A razlika med ekipama je izrazita. Aluminij je v prejšnjem kolu v Celju odigral najslabšo v nizu slabih tekem, medtem ko so Domžale v gostujočem porazu proti Mariboru (4:3) presenetile. Če bi vedel, da bo v ekipi Podlogar, ki daje ritem, bi stavil drugače. Torej vsaj dvojni znak na Domžale, vreden vsega 1,36, medtem ko maksimalen adrenalin ponuja 4,35 visoka stava na zmago Domžal za več kot gol.

Igra tudi reprezentanca. V nedeljo s Kosovom v ligi narodov. Pomembna tekma v lovu na prvo mesto, pri čemer je prijateljski preizkus z Azerbajdžanom deloval naveličano. Če je Keku na prvi tekmi s Kosovom uspelo zmagati z 1:0, ima na povratni vsaj dve težavi. Da Haris Vučkić ni na voljo in da se je vrnil J. Iličić. Brez katerega, a pod vodstvom novo odkritega Lovrića, je reprezentanca igrala boljše. V tekmi z Azerbajdžanom med Lovričem (Zajcem) in Iličićem ni bilo neke kemije. Obenem Kosovo prihaja močnejše kot na prvi tekmi in tudi bolj spočito, saj so se s Slovenci soočili nekaj dni po tekmi z Makedonijo, katere zastavo s soncem si kanim do poletja priskrbeti. Torej Slovenija – Kosovo »oba gol« za kvoto 2,00.