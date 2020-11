Prvo strategijo za enakost skupnosti lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih, interspolnih in kvir oseb (LGBTIQ) je septembra v govoru o stanju v uniji napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Von der Leynova je tedaj izpostavila, da v EU ni prostora za vzpostavljanje območij brez pripadnikov skupnosti LGBTQI ter da si bo prizadevala za vzajemno priznavanje družinskih vezi v EU. »Če si starš v eni državi, si starš v vsaki državi,« je poudarila.

Medtem ko je v minulih letih bilo nekaj napredka pri zagotavljanju enakosti skupnosti LGBTIQ, pa se 43 odstotkov pripadnikov te skupnosti počuti diskriminirane in koronska kriza je položaj poslabšala, navajajo v Bruslju.

Podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova je ob predstavitvi strategije poudarila, da ne gre za ideologijo, ampak za ljubezen ter za zagotavljanje varnosti in enakosti vseh.

»Enakost in nediskriminacija sta jedrni vrednoti in temeljni pravici v EU. To pomeni, da se vsak v EU mora počutiti varno in svobodno, brez strahu pred diskriminacijo ali nasiljem zaradi spolne usmerjenosti, identitete, izražanja ali značilnosti,« je izpostavila komisarka za enakost Helena Dalli.

Do popolne vključitve in sprejemanja, ki ju skupnost LGBTIQ zasluži, je še daleč, je še dejala Dallijeva in pozvala vse članice unije, ki še nimajo nacionalne strategije za enakost skupnosti LGBTIQ, naj takšno strategijo sprejmejo.

Sploh prva evropska strategija za enakost skupnosti LGBTIQ se sicer opira na štiri stebre: odpravljanje diskriminacije, zlasti na področju zaposlovanja, zagotavljanje varnosti, oblikovanje vključujočih družb in spodbujanje enakosti skupnosti LGBTIQ po svetu.