Misija Bursa se je za košarkarje Cedevite Olimpije zaključila popolno. Ljubljančani so v turškem mestu v tem tednu igrali dve tekmi evropskega pokala proti Bursasporju in dosegli zmagi, s katerima so se močno približali uvrstitvi v drugi del tekmovanja. Po ponedeljkovem uspehu so bili zmaji od turškega moštva boljši tudi včeraj, ko so vodili praktično celoten obračun. Naslednji teden jih čaka novo gostovanje, in sicer v sredo pri Gran Canarii, zaostalo tekmo 5. kroga proti Promitheasu pa bodo igrali v četrtek, 10. decembra.

Košarkarji Bursasporja so v včerajšnjo tekmo vstopili z nekoliko spremenjeno postavo. V njej ni bilo Enderja Arslana, ki se je v ponedeljek poškodoval po vsega 25 sekundah od prihoda na parket. Izkušeni turški organizator igre, ki je del kariere preživel tudi pri Olimpiji, si je natrgal zadnjo stegensko mišico. Je pa imel zato trener gostiteljev Tutku Acik na voljo Metina Turena in Daniela Hamiltona, ki posebnega vpliva na potek tekme nista imela. Začetek je kazal na podoben razvoj dogodkov kot v ponedeljek, saj je Bursaspor hitro zadel prva meta. A nato je sledilo deset minut praktično popolne igre Ljubljančanov. Gostje so namreč zadevali z vseh položajev, pri čemer je znova prednjačil Jaka Blažič, ki je na prvi tekmi dosegel kar 33 točk. Tokrat jih je 13 že po prvi četrtini, skupaj s soigralci pa je zadel uvodne štiri poskuse za tri točke. A kar je bilo še bolj pomembno, zmaji so delovali povsem drugače v obrambi, kjer gostiteljem niso dovoljevali odprtih metov za tri točke, ob tem pa jim uspešno preprečevali tudi lahke prodore pod koš. Moštvo trenerja Jurice Golemca si je tako do 13. minute nabralo že 17 točk naskoka, nato pa nekoliko popustilo. Golemac je napadalna mrka prekinil z dvema minutama odmora, ki sta padli na plodna tla, a je kljub temu Olimpija glede na potek dogodkov na parketu na glavni odmor odšla s prenizko prednostjo devetih točk.

Pred nadaljevanjem se tako Ljubljančani niso smeli sprostiti, čemur je poseben pomen v slačilnici dal gotovo tudi Golemac. Že prvi napad pa ga je lahko pomiril, saj je žoga odlično zakrožila, prišla do Blažiča, ki bi lahko metal, a se je odločil za dodatno podajo do povsem samega Kendricka Perryja, ki je zadel za tri z zvokom sirene za iztek napada. Dodatna podaja je bila tista, ki je tudi vnaprej krasila Olimpijino igro, a se je na drugi strani nasprotnik v igri za zmago držal po zaslugi metov za tri točke, pri katerih so bili v drugem polčasu prevečkrat preveč osamljeni. Prav trojka Omercana Ilyasogluja je Bursaspor na začetku zadnje četrtine pripeljala na minus osem, a je bil odgovor zmajev silovit – delni izid 8:0, s katerim so tudi odločili zmagovalca.

»V Burso smo prišli po zmagi, torej smo opravili odlično delo. Ni bilo lahko, saj smo igrali dve tekmi v treh dneh. A smo bili osredotočeni in izpolnili nalogo,« je bil kratek Kendrick Perry, ki je 14 točkam dodal še devet asistenc. »Bursaspor je tokrat zaigral z dvema novima igralcema, na katera smo se morali pripraviti. Znova so dokazali, da gre za nadarjeno moštvo z velikim napadalnim potencialom. Praktično vsi lahko zadenejo za tri točke, zaradi česar so izredno nevarni za vsakega nasprotnika. Obrambno smo znova nekoliko trpeli, a zadihali, ko smo začeli prevzemati njihovo igro 'pick and roll'. Dominantni pa smo bili v skoku, kar nam je dalo samozavest za dobre odstotke metov v napadu. Položaj v evropskem pokalu je za nas ugoden, a s tem se ne smemo zadovoljiti. Lahko namreč igramo še precej bolje. Predvsem obrambno se moramo in se želimo še precej dvigniti,« pa je jasen Jurica Golemac.

Druga izida 7. kroga evropskega pokala v skupini D: Primitheas – Trento 80:89, Nanterre – Gran Canaria -:-.