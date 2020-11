Zaradi izrednih razmer v državi je včerajšnja 28. seja upravnega odbora Atletske zveze Slovenije potekala na daljavo. Člani upravnega odbora so določili nov datum volilne skupščine, ki bo 26. novembra, prav tako na daljavo. Spomnimo, da so bile volitve za prvega moža slovenske atletike zaradi razglasitve epidemije novega koronavirusa prejšnji mesec prestavljene za nedoločen čas, med kandidati pa so poleg zdajšnjega predsednika Romana Dobnikarja še Klemen Boštjančič, Peter Kukovica in Stojan Nikolić.

Včerajšnja seja upravnega odbora je bila sicer za nas ponesrečena, saj bi lahko o njej poročali le ob naši prisotnosti. Kljub večurnim prizadevanjem, da bi na njej sodelovali, nam to ni uspelo. Predsednik Roman Dobnikar in direktor Nejc Jeraša sta se nam po seji za neljubi dogodek opravičila.

Sicer je bila seja upravnega odbora v nasprotju z mnogimi preteklimi številčna, saj se je je po besedah tiskovnega predstavnika Petra Kastelica udeležilo 15 od 17 članov. Potem ko je Inštitut za korporativne varnostne študije predstavil, kako naj bi 26. novembra potekale volitve, je sledila dolga razprava. Glasovanje je bilo dokaj enotno, saj se je dvanajst članov upravnega odbora strinjalo s predlaganim terminom, trije, Boris Dular, Marjan Hudej in Dušan Prezelj, pa so bili proti. Po naših informacijah naj bi bilo pred sejo upravnega odbora proti novembrskim volitvam vsaj devet članov, a očitno s figo v žepu.

»Atletska zveza čim prej potrebuje predsednika s polnim mandatom. V težkih časih tako slovenskega športa kot atletike potekajo številne dejavnosti, med drugim tudi rebalans proračuna ter podpisovanje sponzorskih pogodb,« je prepričan Roman Dobnikar. Prvi mož AZS poudarja, da bi rad posle na atletski zvezi z vso zavzetostjo in znanjem vodil še en štiriletni mandat. »Upoštevali bomo vsa priporočila vlade ter ravnali odgovorno, kar je naša dolžnost. V naslednjih dneh bomo natančno preizkusili, kako deluje sistem volitev na daljavo, da bo vse potekalo gladko in po standardih. V zadnjem času se je dobro obnesel, med drugim tudi na volilni skupščini Nogometne zveze Slovenije. Vesel sem, da smo včeraj sprejeli tudi nekatere druge nujne aktivnosti delovanja atletske zveze. Naj izpostavim, da bomo tudi letos razglasili atleta leta ter da je upravni odbor skladno s svetovnim protidopinškim kodeksom 2021 in mednarodnimi standardi za izobraževanje sprejel preventivno protidopinško izobraževanje SLOADO (Slovenska protidopinška agencija – op. p.) kot obvezen pogoj za pridobitev ali obnovitev tekmovalnih licenc za športnike, starejše od 14 let, ter za vse atletske trenerje.