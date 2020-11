Letošnja košarkarska sezona zaradi stanja glede koronavirusa povzroča situacije, ki jih klubi in igralci do zdaj niso bili vajeni. Cedevita Olimpija je denimo kar v Bursi v ponedeljek igrala zaostalo domačo tekmo 2. kroga evropskega pokala, ki je zaradi karantene Ljubljančanov na začetku oktobra odpadla, danes pa bo v isti dvorani proti istemu nasprotniku odigrala še tekmo 7. kroga. Cilj je isti – zmaga, s katero bi Olimpija naredila morda že odločilen korak proti uvrstitvi v drugi del tekmovanja.

Bursaspor in Olimpija sta v ponedeljek prikazala izvrstno napadalno predstavo, v kateri je v koš nasprotnika padalo z vseh strani. Ker je turško moštvo zaradi takšnih in drugačnih razlogov igralo z vsega osmerico košarkarjev, se jim je sredi tretje četrtine začela kazati utrujenost, posledično pa so padli tudi odstotki pri metu. Ljubljančani so tako prišli do relativno lahke zmage, zagotovo pa so v prednosti tudi pred današnjim obračunom. Trener zmajev Jurica Golemac ima namreč na voljo daljšo rotacijo in bolj spočite igralce. Ob tem je pri nasprotniku vprašljiv nastop Enderja Arslana, ki je parket v ponedeljek zaradi poškodbe zapustil po vsega 25 sekundah igre in se nanj ni več vrnil, neprijeten udarec v oko, ki mu je zateklo, pa je dobil Kenny Kadji. Trener Tutku Acik pa bo imel dodatnega aduta v Metinu Turenu, ki v ponedeljek ni smel igrati, saj v 2. krogu še ni bil registriran kot igralec Bursasporja. 207 centimetrov visoki turški košarkar na treh tekmah v evropskem pokalu povprečno dosega po 14,7 točke in šest skokov, zato bodo morali nanj Ljubljančani dobro paziti.

Pa ne le na Turena. Olimpija bo morala na današnji tekmi dvigniti raven obrambe v vseh pogledih, saj je bila ta v ponedeljek pod kritiko. Košarkarji Bursasporja so namreč prelahko prihajali do ugodnih položajev za met ali polaganja, a je treba v isti sapi dodati, da so zadeli kar nekaj težkih metov čez roke nasprotnikov. V napadalnem smislu Golemac ni imel večjih pripomb, saj je žoga pri njegovih igralcih lepo krožila, o čemer priča tudi 24 asistenc. Dobra novica za Olimpijinega trenerja je tudi solidna predstava Mikaela Hopkinsa, ki je bil do zdaj v napadalnem krču, kar bi lahko rekli tudi za Ivana Marinkovića. »Časa za odpravljanje težav nimamo. Opravili smo analizo ponedeljkove tekme in en trening. V tem kratkem času smo se posvetili predvsem obrambi, ki je bila slabša stran naše predstave na ponedeljkovi tekmi,« je povedal Jurica Golemac.

Evropski pokal, preostali tekmi 7. kroga v skupini D, ob 18. uri: Promitheas – Trento, ob 20. uri: Nanterre – Gran Canaria.