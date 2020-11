Zdravje je naše največje bogastvo. Rek, ki še kako drži, a se ga hkrati večkrat premalo zavedamo. Ali pa nas mora na to kaj resno opomniti. In zdravje tudi ne izbira med revnimi in bogatimi po neki drugi plati, tisti, na katero ob omembi bogastva najprej pomislimo. Primerov je ničkoliko, pri čemer se zdi, da posameznih, predvsem ko gre za duševno zdravje, nekateri ne morejo ali pač nočejo razumeti. Ko denimo za depresijo zboli nekdo, ki je (v finančnem smislu) bogat, preskrbljen za vse življenje, številni na to gledajo s prezirom, pa čeprav gre za bolezensko stanje, takšno kot vsako drugo, od prehlada do rakavih obolenj, in ne muho nekoga, ki ima vsega dovolj.

Tako ni niti najmanj nenavadno, da za tovrstno boleznijo zbolijo tudi številni športniki. Zadnji v globalnem smislu izpostavljen primer, ki zdaj svet športa zaradi razvoja dogodkov pretresa tudi po pozitivni plati, pa je tisti nekdanjega ameriškega košarkarja Delonteja Westa. Nekdanji član Bostona, Seattla, Clevelanda in Dallasa, ki je v osemletni karieri poklicnega košarkarja v ligi NBA skupno odigral 490 tekem, na katerih je v povprečju dosegal dobrih devet točk, že, kot se je izkazalo pred kratkim, od mladosti trpi za bipolarno motnjo, zaradi katere prihaja do izbruhov depresije. Ker je imel ob tem po koncu kariere številne težave s prepovedanimi substancami, kljub lepemu zaslužku med aktivno kariero pa tudi s financami, se je kmalu znašel na ulici, v medijih pa se je v tem času tu in tam pojavil, ko je prestopil mejo zakona. Dokler ni žarek upanja zanj posijal pred poldrugim mesecem, ko ga je (dobesedno) na bencinskem servisu pobral lastnik njegovega zadnjega kluba v NBA Dallasa Mark Cuban, v dresu katerega zdaj blesti tudi Luka Dončić. In mu ponudil priložnost za nov začetek.

Dolga pot okrevanja Cuban se je, tako kot domala celoten košarkarski svet v najširšem pomenu besede, zdrznil zaradi zadnje v nizu mnogih vesti v povezavi z Westom, ki so zadnja leta curljale v medije. Šlo je za fotografijo košarkarja s konca septembra, na kateri s kosom kartona v roki premočen berači ob robu ceste v Dallasu. »Lahko le potrdim, da sem ga našel in mu pomagal. O vsem drugem lahko govori le Delonte sam oziroma člani njegove družine,« je povedal Mark Cuban, ki je Westa na svoje stroške poslal na zdravljenje na kliniko za odvajanje od mamil. To sicer ni bilo prvič, da je Cuban Westu priskočil na pomoč, saj ga je že leta 2014 povezal s finančnim svetovalcem, a se je košarkar takrat spet hitro znašel na ulici. No, tokrat naj bi bilo drugače. Sredi oktobra je namreč Cuban na twitterju delil fotografijo Westa, na kateri v rehabilitacijskem centru jaha konja, pred dnevi pa še dve, na katerih z nekaterimi drugimi gosti vesla v čolnu in si podaja frizbi. »Dame in gospodje, predstavljam vam Delonteja Westa. Pred njim je še dolga pot okrevanja, a naredil je prve korake in se vsem zahvaljuje za ljubezen in podporo,« je ob tem pripisal Cuban.