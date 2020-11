Njegovo smrt so potrdili družinski člani in zdravnik v bolnišnici v Bamakuju, kjer je Toure nedavno prestal operacijo na srcu. Umrl je v Turčiji, kamor so ga pozneje prepeljali zaradi zdravstvenih razlogov, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil njegov nečak.

Toure je kot nekdanji vojak prvič prevzel oblast v državi leta 1991, ko je pomagal strmoglaviti predhodni režim in vzpostaviti demokracijo.

Zmagal je na predsedniških volitvah leta 2002 in 2007, a se je moral od položaja posloviti leta 2012, po udaru vojakov, ki so ga obtoževali, da ni podprl njihove bitke proti uporniškim Tuaregom in džihadističnim upornikom.

Mali pestijo kronična nestabilnost in ponavljajoči se državni udari, od katerih je zadnji državo pretresel avgusta. Ta je s položaja odnesel tudi Tourejevega naslednika Ibrahima Boubacarja Keito.