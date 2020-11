Na »domači« tekmi v Bursi so košarkarji Cedevite Olimpije naredili pomemben korak k preboju v drugi del evropskega pokala. Ljubljančani so na obračunu brez obramb, zaradi česar so na svoj račun prišli ljubitelji napadalne košarke, v drugem polčasu le strli zdesetkani Bursaspor in dosegli tretji letošnji uspeh v drugokakovostnem evropskem tekmovanju. Po zaostali tekmi 2. kroga se bodo zmaji s turškim moštvom znova pomerili že v sredo. Obračun 7. kroga bo ob 18. uri.

V »domači« Bursi, kjer so se ob igrišču dvorane Tofas Spor Salonu obračale reklame slovenskih oglaševalcev, so košarkarji Olimpije doživeli »deja vu«. Tako kot prejšnji teden Nanterre se je namreč tudi Bursaspor zmajem zoperstavil s samo osmimi košarkarji. Pri Francozih je bil razlog za zdesetkanost koronavirus, pri Turkih pa poškodbe, prekinitve pogodb z igralci, ki niso izpolnili pričakovanj, in tudi dejstvo, da eden od košarkarjev ni bil registrirani pred 2. krogom, ko bi morali igrati tekmo. Ljubljančani so na uvodu znova delovali zaspano in ne preveč osredotočeno, saj so dvakrat storili povsem nepotreben prekršek nad nasprotnikom pri metu od daleč.

Bursaspor se je napadalno povsem razletel, a prav tako tudi Olimpija. Če je trener Jurica Golemac proti Nanterru pogrešal kombinatoriko, je bil lahko tokrat navdušen. Manj pa nad obrambo, saj so bili »gostitelji« nerazumljivo povsem neagresivni pri pokrivanju nasprotnika, pri katerem se je ob koncu prve četrtine poškodoval še Ender Arslan. Bursaspor je tako v nadaljevanju igral z vsega sedmimi igralci, a brez težav prebijal obrambo Ljubljančanov. Ker je na nasprotni strani podobno uspevalo tudi Olimpiji, je rezultat ves čas rasel in se ob polčasu ustavil pri za evropsko košarko vrtoglavih 58:54. Kako razpoloženi sta bili moštvi pri metu, sta kazala odstotka za tri točke – Olimpijin je znašal 57 (14-8), Bursasporjev pa 50 (16-8).

Čeprav sta moštvi tudi drugi polčas odprli v ritmu iz prvega, je bilo kljub temu le vprašanje časa, kdo bo popustil prvi. Glede na okrnjeno zasedbo je bilo pričakovati, da bo to Bursaspor, kar se je tudi uresničilo. Olimpija je na krilih fenomenalnega kapetana Jake Blažiča, ki je na koncu dosegel kar 33 točk, sredi tretje četrtine naredila občutnejšo razliko, ki jo je nato povečevala. Turškemu moštvu sta več kot očitno pošli sapa in moč, a do konca vseeno ni dovolilo, da bi Ljubljančani prišli do previsoke končne razlike.

»To je bila za nas izredno pomembna zmaga. A s tem našega dela v Turčiji še nismo končali. V sredo nas čaka še bolj pomembna tekma. Pod nobenim pogojem se ne smemo sprostiti. Nadaljevati moramo v podobnem slogu kot na prvi tekmi. Bursaspor tudi v drugo ne bo v popolni postavi, saj ima težave s poškodbami, kar moramo izkoristiti. Zagotovo bomo precej bolj sveži od nasprotnika, zato gremo odkrito po novo zmago,« se je hitro na naslednjo tekmo osredotočil junak današnje zmage Jaka Blažič. Podobno razmišlja tudi trener Jurica Golemac. »Čeprav rezultat morda govori drugače, to za nas ni bila lahka tekma. Bursaspor je imel zaradi znanih težav s poškodbami precej skrajšano rotacijo, a vseeno kar nekaj individualne kakovosti in talenta. To smo lahko videli v prvem polčasu, ko so z lahkoto polnili naš koš. Mi moramo nadaljevati z našo dobro igro in vsako naslednjo tekmo popraviti napake z zadnje, kar je naše osnovno načelo.«