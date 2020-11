Ali je Joan Mir lahko zasluženo svetovni prvak brez ene same zmage v sezoni? Mnogi so se pred dirko za veliko nagrado Evrope spraševali prav to, a jim je Španec s superiorno predstavo na dirkališču v Valencii dokončno zaprl usta. Triindvajsetletnik je na dvanajsti dirki v letošnjem prvenstvu motoGP dokazal, da ni le izredno konsistenten, temveč tudi taktično dozorel dirkač. S premišljenim dirkanjem je na 5,4 kilometra dolgi stezi večji del preizkušnje potrpežljivo vozil v senci tedaj vodilnega moštvenega kolega pri Suzukiju Alexa Rinsa, deset krogov pred koncem pa izkoristil napako rojaka v enem od ovinkov, ga prehitel in se odpeljal naproti svoji prvi zmagi v karieri.

»Kako se počutim kot zmagovalec? Nič drugače kot običajno, le da sem sedaj še bolj vesel. Manjkala mi je le še zmaga, do katere sem prišel ob pravem času. Ekipa je ves konec tedna svoje delo opravljala izvrstno in če je tako, so vidni tudi rezultati,« je dejal Joan Mir, ki je postal že deveti zmagovalec v letošnji sezoni svetovnega prvenstva v najelitnejšem motociklističnem razredu. Z uspehom je Mir povečal prednost v skupni dirkaški razvrstitvi. Ta sedaj znaša 37 točk pred najbližjima zasledovalcem – včeraj drugouvrščenim Rinsom in Fabiom Quartararom.

Prav Francozu je včeraj ušel naziv osmoljenca dirke, saj je zaradi zdrsa v že prvem krogu ostal brez možnosti za odmevnejši rezultat. Čeprav mu je po padcu Yamahin motocikel še uspelo poriniti s peska na asfalt, je preizkušnjo nadaljeval povsem iz ozadja in predvsem na račun odstopov Valentina Rossija, Francesca Bagnaia, Cala Crutchlowa in Alexa Marqueza osvojil zadnje, 14. mesto ter skromni dve točki.

Miru in Rinsu je za popolno špansko prevlado na domači dirki in prvo dvojno zmago moštva Suzuki po letu 1982 na zmagovalnem odru družbo delal še zmagovalec sobotnih kvalifikacij Pol Espargaro. Dirkač avstrijskega moštva KTM je svojo prednost sicer zapravil že v uvodnem krogu, a kljub temu vseskozi držal priključek s tekmecema na hitrih suzukijih in se razveselil četrtih stopničk v letošnji sezoni. »Bilo je težko. Mir in Rins sta bila zelo hitra. Oba sta imela mehkejše gume, zato sta imela več hitrosti v ovinku, prav tako sta lahko hitreje pospeševala. V vsakem krogu sem dirkal na meji svojih sposobnosti. A občutek je kljub temu odličen, saj smo znova na stopničkah za zmagovalce,« je povedal izkušeni 29-letni Pol Espargaro.

Dirkači v motoGP bodo tudi predzadnjo dirko sezone odvozili v Valencii, ki je na sporedu že v nedeljo, sezono pa bodo sklenili 22. novembra na Portugalskem.