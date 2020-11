Dean Dvornik po poročanju hrvaških medijev že več kot mesec dni živi v ZDA, natančneje v Chicagu, kjer dela kot voznik tovornjaka. Splitski glasbenik se je v času koronakrize zaposlil pri ameriškem podjetju, ki je v lasti bosanskega podjetnika. Kot se je za medije pošalil Dvornik, so njegovi sodelavci zagotovo med seboj stavili, da bo dal odpoved takoj, ko bo začel delati. Dvornik se je pohvalil, da se to še ni zgodilo, da še vedno dela in da zanj dolge, tudi nočne vožnje niso težke, saj ima z njimi precej izkušenj, ki si jih je nabral med svojo glasbeno kariero. Tokrat se sicer ne vozi na lastne koncerte, temveč prevaža tovor, kot je povedal za hrvaške medije, pa včasih dela tudi po več dni skupaj. V Chicagu se sicer dobro znajde, saj je tam sedem let živel kot najstnik, v Chicagu živita tudi njegova hčerka Arijana in sin Boris. Še vedno ostaja zvest glasbi – novembra na spletu izide njegov novi album, prav tako pa načrtuje, da bo zimo preživel na Hrvaškem.