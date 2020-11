Goran Vojnović: Pravica do brezbrižnosti

Ko je pred tedni v Zagrebu mladenič streljal na policista, malo zatem pa ustrelil še sebe, so možno razlago za njegovo dejanje ponudila razkritja objav in zapisov na družbenem omrežju. Iz njih je bilo namreč mogoče razbrati, da je 22-letni fant iz Kutine posvojil srbsko-hrvaški spor iz devetdesetih let prejšnjega stoletja in da je želel s svojim smrtonosnim pohodom družbo pozvati h končni, nasilni rešitvi spora.