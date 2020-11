Zvečer so ga odpeljali v Zavod za prestajanje kazni zapora Koper in ga izročili pravosodnim policistom. Prevzem in izročitev v koprske zapore sta potekala brez posebnosti, so še pojasnili na GPU. Iz Kanade so ga tamkajšnji varnostni organi deportirali v skladu s svojo priseljensko zakonodajo.

Racmana so slovenski pravosodni organi iskali z mednarodno tiralico zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvrševala kazniva dejanja zlorabe prostitucije. Konec avgusta so ga v kanadski Ottawi prijeli v postopku, povezanem s prometom. Ni bil iskan ciljno po tiralici, ampak so skozi prometni postopek ugotovili, da je iskana oseba. Racman je prvoobtoženi v zadevi Marina, v zvezi s katero je specializirano državno tožilstvo zaradi zlorabe prostitucije spisalo 400 strani dolgo obtožnico zoper 18 ljudi. Ti naj bi bili povezani v zgodbi kluba Marina na Ajševici na Goriškem. Osumljeni so več kaznivih dejanj, tudi pranja denarja in ponarejanja listin.