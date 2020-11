V Posavju po enem letu uspešno zaključujejo projekt Okusi posavsko ribo, pri katerem so se povezali občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, restavracija Tri lučke, ribogojnica Pajk in turistično društvo Senovo.

Projekt so razdelili v tri sklope. Prvi je namenjen promociji in nadgradnji obstoječih turističnih ponudnikov z namenom vključevanja posavske ribe v kulinariko. Drugi del zajema izobraževanje in ozaveščanje otrok o okolju in ribogojstvu, tretji pa je namenjen prebivalcem podeželja, ki jim želijo približati posavsko ribo, da bi jo pogosteje vključevali v jedilnike. Tako so s projektom, ki je odprl nove tržne poti, omogočili ohranitev lokalne ribogojnice, obnovili so ribnik Resa na krškem Vidmu in ga naredili privlačnejšega za obiskovalce in domačine, razvili in nadgradili so tudi tri nove turistične produkte oziroma poti.

»Okusi ribo je eden od projektov, s katerimi želimo promovirati ribištvo, uživanje rib in seveda spodbujati turizem,« je dejal krški župan Miran Stanko. Kot pravi, je projekt nastal zaradi potreb po povezovanju in nadgradnji obstoječih turističnih zanimivosti v okolju. S postavitvijo splava za opazovanje življenja v ribniku, igluja za opazovanje življenja na gozdnih tleh ter gnezda za opazovanje življenja v zraku so ribnik obogatili s poučno vsebino, z obnovo in revitalizacijo ribnika Resa pa je občina zagotovila tudi protipoplavno zaščito Stare vasi.