Obvestilo o požaru so kranjski gasilci dobili v sredo malo pred pol eno zjutraj. Po besedah poveljnika Gasilsko-reševalne službe Kranj Andraža Šifrerja je bilo sprva videti kot manjši požar, saj so bili obveščeni, da gori drvarnica oziroma lopa ob hiši. »Med vožnjo pa smo dobili obvestilo, da na območju Mlake pri Kranju gori tudi hiša,« je dejal poveljnik. Ko so prispeli na kraj požara, se je ogenj že dodobra razplamtel in požar je bil že razvit, je pripovedoval. Dobri dve uri se je 49 gasilcev spopadalo z ognjenimi zublji, zatem pa so morali še razkopavati material in iskati manjša žarišča. Kranjskim poklicnim gasilcem so se pridružili še prostovoljni gasilci iz PGD Britof, Kokrica, Kranj Primskovo, Goriče in Breg ob Savi.

Po nočni požarni straži gasilcev so na kraj dogodka prispeli kriminalisti, je povedal Bojan Kos iz PU Kranj. Dodal je, da poškodovanih v požaru ni bilo, nastala je le gmotna škoda. Ta pa je tako obsežna, je opozoril Šifrer, da se stanovalci v hišo, kjer je v spodnjem nadstropju živela ena oseba in nad njo še družina, ne morejo vrniti. Uničeno streho so sicer takoj začeli prekrivati, da bi preprečili še večjo škodo, napeljave v hiši in uničena oprema pa bivanja v njej ne dopuščajo. Noč so stanovalci prebili pri sorodnikih, v iskanje nadomestnega bivališča se je po podatkih MO Kranj vključila tudi kranjska civilna zaščita.

Vzrok požara gorenjski kriminalisti še preiskujejo. Vendar v PU Kranj v teh dneh redno poročajo o požarih različnih razsežnosti, noč pred omenjenim požarom v Kranju so na primer radovljiški policisti obravnavali prijavo požara v zasebnem objektu, kjer se je vnela škatla ob peči s pepelom. Ta požar se je končal brez posledic, Kos pa vseeno svetuje: »Vnetljive stvari imejte stran od peči in ognja, kurilne naprave pa uporabljajte tako, da ne more priti do požara. Pred padcem temperatur si uredite pregled kurilnih in dimnih naprav.« pe