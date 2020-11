Poslanci opozicijskih SAB, LMŠ, SD in Levice so k zahtevi za sklic seje priložili tudi predlog sklepa, s katerim bi parlamentarni odbor za kulturo pozval vlado, "naj nemudoma zaustavi vse poskuse razgradnje in politične podreditve javnih medijev". S šestimi glasovi za in desetimi proti je odbor predlog zavrnil.

Nataša Sukič (Levica) je zavrnila očitek iz vrst SDS, da je po tem, ko programski svet RTVS v ponedeljek ni razrešil generalnega direktorja Igorja Kadunca, predlagateljem seje upadla vnema za razpravo. Po njenih besedah tema ostaja še naprej aktualna, saj se vladni pritisk na javne medije, tudi na RTVS, nadaljuje.

Alenka Jeraj (SDS) je za neutemeljenega označila očitek dela opozicije, da vlada in še posebej SDS poskušata poseči v neodvisnost RTVS in Slovenske tiskovne agencije (STA) ali ju celo razgraditi. Po njenih besedah si želijo le, da bi oba medija delala bolje in se znebila starih vzorcev. Dodala je, da ne vlada ne SDS nista kriva za slabo poslovanje RTVS.

Marko Koprivc (SD) je bil kritičen do stališča Jerajeve, da Nova24TV prispeva k uravnoteženosti medijskega prostora. Dejal je, da po oceni stroke sploh ne gre za medij, ampak za strankarskega propagandista, ki se poslužuje sovražnega govora. Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) pa je opozorila, da RTVS potrebuje spremembe, a ne na način, kot si jih predstavlja SDS.

Divjak Mirnikova je tudi pozvala k zavedanju, da je RTVS javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Po mnenju Zmaga Jelinčiča Plemenitega (SNS) pa javna RTV hiša slabo gospodari s sredstvi, ki so ji na razpolago, njeni programi pa ne sledijo načeloma politične uravnoteženosti in svetovnonazorskega pluralizma ter novinarske etike.

Marko Bandelli (SAB) je opozoril na dolžnost države, da ohranja položaj RTVS kot neodvisnega javnega medija. Po njegovih besedah se v SAB niso borili za Kadunca, se pa zavedajo, da bi bila predčasna razrešitev generalnega direktorja začetek političnega podrejanja RTVS. "Mi hočemo pluralistični servis, vi hočete pa enoumje," je bil oster.

Sklepna razprava pa je pripadla ministru za kulturo Vasku Simonitiju, ki je bil posebej kritičen do RTVS in njenega vodstva. Po njegovih besedah RTVS zaradi svoje neverodostojnosti izgublja gledalce in poslušalce. Dejal je, da se je Kadunc izognil razrešitvi le zaradi glasovalne matematike, ne pa zaradi zaupanja programskega sveta.

Minister je RTVS očital tudi slabo poslovanje, smešenje vladnih ukrepov proti širjenju okužb z novim koronavirusom in razvrednotenje naporov zdravstvenega osebja v boju proti epidemiji. Po njegovih besedah RTVS pozablja na svojo zavezanost k politični nepristranskosti ter je tako poslovno kot programsko slab medij.