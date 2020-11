V minulem tretjem četrtletju je Ferrari sicer kupcem dobavil manj avtomobilov, a je povečal dobiček. Ta je v primerjavi z lanskim letom porasel za odstotek na 171 milijonov evrov. Število dobavljenih vozil se je zmanjšalo za sedem odstotkov na 2313.

V tretjem četrtletju je Ferrari prvič spet v polnem obsegu zagnal proizvodnjo, potem ko jo je spomladi za sedem tednov ustavilo širjenje okužb z novim koronavirusom.

Četrtletni dobiček iz poslovanja je porasel za šest odstotkov na 330 milijonov evrov, ker so Italijani v povprečju prodajali dražje avtomobile in obvladovali stroške, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Pričakovanja analitikov so se gibala okoli 300 milijonov evrov, zato se Ferrarijeve delnice danes na borzi v Milanu dražijo.

Med julijem in septembrom je Ferrari ustvaril 888 milijonov evrov prihodkov, kar je sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje avtomobilov in rezervnih delov so bili sicer večji kot pred letom dni, vendar je podjetje prodalo manj motorjev ekipam formule 1 in imelo tudi sicer manjše prihodke od sponzorskih in drugih pogodb v okviru formule 1.