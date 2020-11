Film govori o nezmožnosti biti, obstajati kot avtonomno, svobodno bitje, pri čemer avtorica med drugim problematizira vzgib, kaj je tisto, kar sili človeka v reprodukcijo (genetski kod?). Novorojeni nima izbire, kot nemočno bitje je dan v dresuro civilizacijskim normam, ki jih določajo tisti na položaju moči. »Umetniška silovitost in estetska domišljenost filma navajata gledalca na spontano transformacijo v odnosu do etike, družbe ter sprejemanja in dojemanja umetnosti,« so zapisali k filmu, ki je sicer nastal v produkciji Zavoda ZANK in več koproducentov. Glavni igralci so Marko Mandić, Loup Abramovici, Nataša Živkovič in Nataša Matjašec Rošker.

Intermedijska umetnica, režiserka in scenaristka Ema Kugler je letos prejela tudi Štigličevo nagrado za življenjsko delo. im