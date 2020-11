Ljubezenski shodi: kje se rodi nova realnost

‘Salvatore, povej, od kod pridejo otroci?« »K postelji pride babica in v svoji torbi prinese rožo.« Tako se začne dokumentarni film Ljubezenski shodi (Comizi d'amore), ki ga je leta 1964 po vsej Italiji snemal Pier Paolo Pasolini. Včeraj, 2. novembra, je minilo 45 let od njegove smrti. Njegov sijajni dokumentarni film o seksu, ljubezni, odnosih in drugih vsakodnevnih tabujih (z angleškimi podnapisi) je v celoti brezplačno dostopen na spletu. »No, od kod pa si ti prišel, dečko?« »Stric me je prinesel.« »Pa ti?« »Štorklja me je prinesla.« »Kaj pa ti?« »Jaz pa sem prišel izpod odej!«