Brane Mozetič, prejemnik Jenkove nagrade: Na meji med snom in budnostjo

Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko minulih dveh let je nedavno prejel Brane Mozetič za knjigo Sanje v drugem jeziku. Za tega pesnika, prozaista, prevajalca, urednika in uveljavljenega LGBT-aktivista je to že druga Jenkova nagrada; prvo je leta 2003 prejel za zbirko Banalije. Takrat novici najprej ni verjel, situacija ga je preveč spominjala na šale, ki si jih je kdaj privoščila literarna srenja, da je sproščala svojo ponotranjeno homofobijo. Zdaj ga skrbi, ker je čas »še bolj svinčen kot pred sedemnajstimi leti«.