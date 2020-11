Že spomladi je svetnica Katja Damij (LMŠ) občinski upravi predstavila pobudo za možnost izvedbe spletnih sej mestnega sveta. Svojo pobudo je utemeljila z več prednostmi v primerjavi z običajnimi sejami, med drugim, da bi bilo zlasti ob izbruhih nalezljivih bolezni obvarovano zdravje tako zaposlenih v mestni upravi kot tudi svetnikov in drugih sodelujočih na sejah. »Če bi se koronavirus ali kakšna druga oblika hujših nalezljivih bolezni znatno razširila, bi lahko tako mestni svet nemoteno deloval, saj bi obstajal postopek za izvedbo seje, ki bi bila ekvivalentna običajni,« je takrat pojasnila Damijeva, ki je prepričana, da so spletne seje lahko tudi zelo učinkovite, prispevajo k varovanju okolja, prihranku časa in nižjim stroškom.

Vodja službe za organiziranje dela mestnega sveta Matjaž Bregar je takrat priznal, da bi bila v izredni situaciji, ki smo ji bili priča marca (in tudi sedaj jeseni), izvedba spletnih sej ustrezna rešitev, »vendar je za izvedbo take seje potrebna pravna in tehnična podlaga«. Do ključnega napredka na tem področju je prišlo z zakonskim paketom ukrepov za omilitev posledic koronavirusa, ki je določil: »V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.«