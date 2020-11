275

lamborghinijev miura P400 so izdelali med letoma 1966 in 1973. Zmogel je 275 km/h, lani pa so lepo ohranjenega na dražbi prodali za 1,6 milijona dolarjev.

Še nikoli prej nisem bil na takšni predstavitvi. Ko so avto razkrili, je bilo navdušenje huronsko. Nič čudnega, saj je razvoj potekal skrivnostno. Ljudje so bili presenečeni nad njegovim videzom. Za razvoj smo potrebovali 13 mesecev, gre za dirkaški avto za običajno cesto, aerodinamiko smo testirali v vetrovnem predoru.

Ermanna Bonfiglioli, vodja projektov pri Ferrariju, ob razkritju F40 21. julija 1987

Duesenberg SJ, ki so ga predstavili maja 1932, je imel motor z močjo 320 konjev (239 kW), medosno razdaljo pa razkošnih 3,62 metra. Maksimalna hitrost je bila 225 km/h. Le redki avti tistega časa so dosegli več kot 160 km/h. Cena se je gibala od 13.000 do 18.000 dolarjev. Za primerjavo: letna plača ameriškega zdravnika je bila manjša od 3000 dolarjev. »Edini avto, ki je boljši od duesenberga, je drugi duesenberg,« se je glasila marketinška kampanja. Lastniki duesenberga so bili tudi mafijec Al Capone, igralca Grega Garbo in Clark Gable, milijarder Howard Hughes in princ Nikolaj Romunski.