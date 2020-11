Na Policijski upravi Novo mesto so danes pojasnili, da so udeleženci zabave v policiste metali različne predmete in jim skušali preprečiti nadaljevanje postopka. Eden izmed kršiteljev je v policistko vrgel steklenico in jo poškodoval po glavi.

Zaradi neredov so na kraj dogodka napotili večje število policistov, ki so vzpostavili javni red in mir, dvema kršiteljema pa odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje.

Poškodovani policistki so nudili pomoč v zdravstvenem domu v Trebnjem, policisti in kriminalisti pa nadaljujejo s preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in drugih kršitev.