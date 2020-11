Ukrepi o zaprtju trgovin z nenujnim blagom ostajajo, prav tako omejitve zbiranja več kot šest ljudi in prepoved prehajanja med občinami. Osnovnošolci ostajajo na počitnicah še ta teden, srednješolci pa bodo imeli pouk na daljavo. »Tudi če nam je uspelo delež pozitivnih testov v zadnjih dneh nekoliko zmanjšati, to še zdaleč ne pomeni, da je epidemije konec,« je uvodoma dejal vladni govorec Jelko Kacin. Pritisk težje bolnih po njegovih besedah ostaja močan, povečuje pa se tudi število oseb, ki so zaradi covida-19 umrle. Pričakovati je, da se bo število bolnih in zelo bolnih, ki potrebujejo zdravniško oskrbo, v naslednjih dneh še povečalo. Iz bolnišnic je bilo sicer včeraj odpuščenih 50 oseb. Zaradi covida-19 se trenutno v bolnišnicah zdravi 868 bolnikov, 135 na intenzivni negi. Umrlo je 25 oseb. V gorenjski regiji je bila na začetku oktobra incidenca 89, tekom meseca pa se je število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh povzpelo celo do 1978.

Zdravstvena stroka strokovno odlično usposobljena, vse večji problem izgorelost V nadaljevanju je besedo prevzel izredni profesor dr. Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor. »Na žalost se število hospitaliziranih v naši ustanovi povečuje, v zadnjih dveh dneh se je povečalo za približno 20 odstotkov, v tem trenutku imamo torej hospitaliziranih 120 bolnikov, 26 pa jih potrebuje intenzivno terapijo.« V mariborskem kliničnem centru so odprli dodatne kapacitete za intenzivne postelje, covid-19 bolniki se bodo odslej nameščali tudi na oddelku za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju. Prostora bo predvidoma za dodatnih 50 pacientov. »Umrljivost v intenzivni terapiji v Nemčiji v času prvega in tudi drugega vala je približno 50-odstotna. V naših ustanovah je 30-odstotna, kar je sicer veliko, ampak bistveno manj kot v drugih razvitih državah,« je dr. Vogrin izpostavil strokovno usposobljenost in odlično delo kadra v Mariboru in širše v Sloveniji. Opozoril je še na vse večjo izčrpanost kadra, v vseh ustanovah namreč beležijo vse več odsotnosti, ki pa niso zgolj posledica okužb in karantenskih odstotnosti, temveč tudi izgorelosti, kar bo eden izmed problemov v prihodnjih tednih. Na bolniškem staležu je trenutno v UKC Maribor več kot 300 ljudi, kar je ogromno, nekaj lukenj pokrpajo prostovoljci iz vrst študentov medicine in zdravstvene nege. Težavo je potrebno nasloviti, saj je pomembno zagotoviti zdravstveno oskrbo tudi za necovid bolnike.