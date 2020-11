Medtem ko tekme v evroligi in evropskem pokalu zaradi koronavirusa odpadajo kot po tekočem traku, za posledice novega virusa ni imuna niti liga ABA. V 4. krogu so tako na še nedoločen termin preložili obračun med Borcem in Mornarjem, v 5. krogu pa med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo, saj so v podgoriškem moštvu trije okuženi igralci. Od slovenskih ekip je bila tako včeraj na delu le Primorska, ki je proti Ciboni še enkrat pokazala, da v trenutni postavi niti približno ni konkurenčna ekipam v jadranskem tekmovanju. Krka bo na delu danes, ko jo v Beogradu čaka izjemno zahtevno gostovanje proti prvemu favoritu za končno zmago Crveni zvezdi.

Kot na dosedanjih štirih tekmah v ligi ABA Primorska tudi proti Ciboni ni imela nobenih možnosti za zmago in je na koncu klonila s kar 41 točkami razlike. Kaj bo v prihodnjem krogu, ko v Kopru gostuje Crvena zvezda, nihče v klubu ne želi niti pomisliti. »Cibona je igrala z več energije, zmage so si želeli bolj od nas. To je zame nesprejemljivo. Vem, da so igralci utrujeni, saj jih je v rotaciji malo, a je za mnoge to edinstvena priložnost, zato bi se morali metati za vsako žogo. Ker ni tako, nas čaka temeljit pogovor. Kar zadeva okrepitve, vsi čakamo, da se nekaj zgodi. Zagotovil, kdaj bi lahko kdo prišel, pa nimam,« pravi poklapan trener Primorske Andrej Žakelj.

Olimpija že teden dni brez tekme

Potem ko pravo dramo zaradi koronavirusa preživljajo v Baru pri Mornarju, saj je zaradi koronavirusa v 56. letu starosti umrl dolgoletni ekonom kluba Luka Macanović, v bolnišnici leži predsednik Đorđije Pavićević, še vedno pa sta pozitivna igralca Derek Needham in Nemanja Vranješ, je virus vdrl tudi v tabor drugega črnogorskega predstavnika v ligi ABA Budućnost. Podgoričani so v sredo v evropskem pokalu merili moči ravno proti Mornarju, po rednem testiranju po tekmi pa sporočili, da sta pozitivna dva košarkarja. To naj bi bila Justin Cobbs in Nikola Ivanović. Budućnost je kljub temu nameravala odpotovati v Ljubljano na tekmo 5. kroga lige ABA, a pred tem izvedla nova testiranja. Ko je postalo jasno, da je pozitiven še en od igralcev, je vodstvo kluba ligo zaprosilo za prestavitev tekme in dobilo pozitiven odgovor. Po tekmi 5. kroga evropskega pokala proti Promitheasu, ki bi morala biti v sredo, tako Olimpija ni igrala niti včerajšnje tekme, še vedno pa ni povsem jasno, kaj bo s sredino v evropskem pokalu. Tudi pri Nanterru so se v minulem tednu ubadali z okužbami, zaradi česar so morali odpovedati tekmo proti Bursasporju.

Trener Jurica Golemac ima tako v teh dneh obilico nepričakovanega časa, da igralce dvigne tako fizično kot tudi psihično. Ljubljančani so bili nazadnje na delu prejšnjo nedeljo, ko so v Beogradu klonili proti Partizanu. Zmajem na začetku sezone preglavice povzroča predvsem napadalni skok nasprotnikov in zapiranje pod obročema, kar imajo zdaj priložnost odpraviti. Ker jih v bližnji prihodnost čakajo prestavljene tekme v evropskem pokalu proti Bursasporju in Promitheasu ter ligi ABA proti Budućnosti, bo koledar tekem strnjen, zato bo opravljeno delo v tem obdobju ključnega pomena za pozitivne rezultate.