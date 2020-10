Zaprtje študentskih domov: »Če bi nas obravnavali kot odrasle, bi zaprtje razumeli kot deložacijo«

Študentje so prepričani, da nenadno zaprtje študentskih domov v času epidemije ne pomeni nič drugega kot deložacijo. Številni so ostali brez edinega varnega doma in primernega okolja za študij, drugim je ukrep onemogočil opravljanje dela, ki ga potrebujejo za preživetje.