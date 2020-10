Vso našo pozornost pa zahteva čisto nov moment v italijanski zunanji politiki, katerega je Mussolini jasno izrazil, ko je rekel, da gospodarski položaj sili Italijo v miroljubno ekspanzijo proti podunavskim pokrajinam in proti orijentu in da leži ravno v tej gospodarski nujnosti razlog za njeno politiko prijateljskih zvez z Madjarsko, Avstrijo, Bolgarijo in Turčijo, da ne štejemo Albanije, ki je po pisanju pariškega časopisa postala italijanska prefektura. Mi moramo torej v bližnji bodočnosti računati s podvojenim pritiskom Italije v smeri proti Donavi in proti Istambulu. To je dejstvo, ki mora nas Jugoslovane zdramiti in nas strniti, ker se slučajno mi nahajamo na progi italijanske ekspanzije. Mi sicer z veseljem vzamemo na znanje, da bo to »prodiranje zgolj pacifistično in se bo posluževalo pacifističnih sredstev«, vendar nas ta obljuba ne sme uspavati, dokler nimamo garancij, da tudi države, katerim Italija ponuja svoje prijateljstvo, pod pacifizmom ne razumejo isto, kot pa italijanski ministrski predsednik. A tudi Mussolinijev pacifizem nas navdaja s skrbjo, ker po njegovih lastnih besedah temelji na sovraštvu. Delaj, sovraži, molči, to je nevarno geslo. (…)

Odmev Mussolinijevih izjav

London, 28. oktobra. M. Včerajšnji Mussolinijev govor je izzval v angleškem tisku veliko pozornost. Vsi večji listi se obširno bavijo z njim in tudi vladna lista »Daily Herald« ter »Daily Express« objavljata posebne komentarje. »Daily Herald« izraža veliko skrb zaradi Mussolinijevih izjav, o katerih pravi, da so uničile vse nade, ki so nastale v zvezi z ratifikacijo pogodbe o pomorski razorožitvi. Ni važno in nevarno to, da govori Mussolini o vojnih pripravah v Evropi, temveč to, da on zares pripravlja vojno. Nova Evropa pravi »Daily Herald« postaja vedno bolj podobna stari Evropi. Diplomatske borbe so v polnem teku. Ustvarjajo se razne antante in zveze in vojne mornarice se nahajajo v vseh lukah. Na obeh straneh skoro vsake meje so vojske v stalni pripravljenosti. Vendar pa kljub vsemu temu še ni treba obupati in smatrati vojno za neizogibno. Mir lahko ohranimo, moramo pa ojačiti svoja prizadevanja za njegovo ohranitev in voditi najresnejšo vojno proti vojnim pripravam. (…)

Pariz, 28. oktobra. M. Mussolinijev govor, ki je odkrito zahteval revizijo mirovnih pogodb, je vznemiril ves francoski tisk. Levičarski listi odločno zavračajo Mussolinijeva izvajanja in njegove zahteve po reviziji pogodb, a značilno in zanimivo je, da to pot tudi vsi desničarski listi odločno nastopajo proti Mussoliniju. »Echo de Paris«, ki je bil doslej naziranja, da je potrebno in možno prijateljstvo med Italijo in Francijo, izjavlja danes, da je izginilo poslednje upanje v tem oziru in da je otvorjen med Francijo in Italijo globok prepad. (…)

Jutro, 29. oktobra 1930