Odpovedi zdravljenj: kdo šteje

Te dni vijejo roke tudi zdravniki, ki so se skozi desetletja izmojstrili v ohranjanju mirne krvi. Vsi smo nekako upali, da jesen le ne bo toliko težja od poletja, je pripomnil eden od njih. Cilji so jasni: strokovnjaki si prizadevajo, da bi z zamejevanjem epidemije rešili čim več življenj. Medtem ko se širi novi koronavirus, je pred vrati še gripa, hkrati pa bo treba poskrbeti za bolnike z drugimi obolenji. Da so začeli prebivalce Slovenije o odpovedanih operacijah in pregledih množično obveščati že oktobra, je slaba popotnica za mrzli del leta.