V filmu pravljično oživijo poetična narava Benečije ter zgodbe ljudi, ki v filmu "še vedno uporno naseljujejo odročno obmejno pokrajino, pa tudi vseprisotne sledi in spomine po tistih, ki so že odšli z željo po boljšem jutri," piše v utemeljitvi predloga.

Božičev prvenec je po mnenju strokovne komisije izstopajoče dovršena filmska stvaritev, ki z izjemno filmsko fotografijo, dodelano scenografijo, zvočno podobo ter pretanjenim čutom za grajenje sanjskega ritma portretira specifičen prostor, hkrati pa uspe spregovoriti o odhajanju v tuje kraje kot o povsem življenjski in predvsem univerzalni potrebi posameznikov, ki morajo iz tega ali onega razloga zapustiti v času zataknjeno dimenzijo lastnega okolja. "Božič v filmu izkazuje zrelo, a hkrati sveže in poglobljeno razumevanje filmske naracije, ki je pri ustvarjanju filmskega prvenca redko videna," je zapisala komisija v sestavi režiser Žiga Virc, direktor fotografije Simon Tanšek, producenti Tina Smrekar, Bojan Mastilović in Jerca Jerič, montažer Andrej Nagode, igralec Sebastian Cavazza ter publicistka Petra Meterc.

Film izbrali izmed šestih preostalih

Komisija je film izbrala izmed šestih slovenskih filmov, ki so jih Zvezi društev slovenskih filmskih ustvarjalcev poslali producenti. Poleg Zgodb iz kostanjevih gozdov so bili to še filmi Jaz sem Frenk režiserja Metoda Pevca, Korporacija Mateja Nahtigala, Ne pozabi dihati Martina Turka, Polsestra v režiji Damjana Kozoleta in Vsi proti vsem, ki ga je režiral Andrej Košak, so sporočili iz omenjene zveze.

Slovensko-italijanska koprodukcija Zgodbe iz kostanjevih gozdov v produkciji Zavoda Nosorogi je nastajala med letoma 2012 in 2019. Prvenec mladega režiserja Božiča in scenaristke ter producentke Marine Gumzi je bil na zadnjem festivalu v Portorožu nagrajen z 11 vesnami, med drugim za najboljši film, režijo in najboljši film po izboru občinstva. V tujini je nedavno prejel nagrado žirije na filmskem festivalu v Nari na Japonskem in posebno omembo na 25. festivalu novega filma v Splitu. Nazadnje je bil nagrajen pred dnevi na filmskem festivalu CinEast v Luksemburgu, kjer je prejel nagrado kritikov.

Film, v katerem v glavnih vlogah igrajo Massimo De Francovich, Ivana Roščić, Giusi Merli, Tomi Janežič, Anita Kravos, Nataša Keser in Janez Škof, skozi lirični preplet podob iz sanj, prividov in spominov pripoveduje o razpadu majhne skupnosti na slovensko-italijanski meji po drugi svetovni vojni.