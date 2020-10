Kdor se v teh dneh poskuša na cepljenje proti gripi naročiti v ljubljanski ambulanti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ga pričaka obvestilo, da so vsi termini za cepljenje zasedeni in da nadaljnje naročanje ni več mogoče, obenem pa prijazen glas svetuje še, naj se uporabniki zdravstvenih storitev naročijo pri izbranem zdravniku ali v najbližjem zdravstvenem domu. NIJZ sicer opravi okoli 15 odstotkov sezonskega cepljenja proti gripi, preostala cepljenja opravijo na primarni zdravstveni ravni. Cepljenje tako zdaj poteka v zdravstvenih domovih, kjer se lahko uporabniki zdravstvenih storitev na celjenje naročijo prek osebnega zdravnika. Toda kaže, da ne bodo mogli cepiti vseh, ki bi si tega želeli.

Cepiva namreč zmanjkuje. Da bi ga res lahko zmanjkalo, potrjuje odgovor vodstva ljubljanskega zdravstvenega doma, kjer pravijo, da ta trenutek še razpolagajo s cepivom za naročene paciente, vendar ne vedo, »ali bomo lahko cepili vse že naročene tudi v mesecu novembru, saj nas je NIJZ obvestil, da bo z naslednjo dobavo prišlo manj cepiva, kot smo ga naročili«. Cepili bodo le do porabe zalog, kajti NIJZ je sprejemanje naročil za cepivo proti gripi ustavil, so pojasnili. Do 27. oktobra so cepili 6495 ljudi, povpraševanje pa je bilo večje kot v minulih letih.

Ljudje so opozorila vlade vzeli resno, cepiva pa ni dovolj Da cepiva verjetno ne bo dovolj, je razvidno tudi iz podatkov NIJZ. Ta je maja za letošnjo sezono naročil 270.000 odmerkov, to je skoraj trikrat več, kot je bilo povpraševanja pri izvajalcih cepljenja, oziroma 100.000 odmerkov več kot lani. Potem pa sta sledila nov val epidemije in poudarjanje pomembnosti cepljenja proti gripi. Minister za zdravje Tomaž Gantar je na primer tvitnil, da sočasna okužba s koronavirusom in gripo precej poveča tveganje za zaplete in smrt, »zato je za starejše in druge ranljive skupine zaščita pred gripo zelo pomembna«. Sledila je odločitev vlade, da bo cepljenje zastonj za vse. Ljudje so opozorila vladajočih vzeli resno in povpraševanje uporabnikov zdravstvenih storitev se je močno povečalo, zagotovila, da bo cepiva dovolj, pa ni.

Na trgu primanjkuje cepiva »Na NIJZ po dobrem tednu cepljenja proti sezonski gripi ugotavljamo, da je letos interes za cepljenje proti gripi zelo velik. Razlogov za to je zagotovo več, med njimi tudi brezplačno cepljenje za vse prebivalce ter krizne razmere zaradi covida,« pravijo. Doslej so jim dobavili 250.000 odmerkov cepiva, v novembru naj bi jih dobili predvidoma še 20.000.