Igralci so začeli odstavljati selektorje

Če bi sklepali po tem, da je Radenko Mijatović na volilni skupščini Nogometne zveze Slovenije (NZS) za novi štiriletni mandat na mestu predsednika prejel kar 27 od 29 možnih glasov, je v slovenski nogometni družini vse v najlepšem redu. Mijatović v nasprotju s prejšnjikrat sploh ni imel protikandidata, kar je veliko presenečenje, saj je bilo v minulih mesecih veliko pripomb klubov na poteze in premajhno finančno pomoč NZS v času koronakrize. Prevetrena zasedba odločevalcev s štirimi podpredsedniki (zlasti Kacijan in Glažar sta večna na tej funkciji in spadata med stare sile za vse sisteme) je še bolj druščina enako mislečih kot v prejšnjem mandatu.