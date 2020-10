Tomaž Mastnak: Ovce v volčjih kožuhih

So ljudje ovce? Rečejo jim, naj nosijo maske, in vsi ubogajo. Težko verjamem, ko vidim, kako so na ljubljanskih ulicah vsi zamaskirani. Prvi val epidemije covida sem preživel v Ameriki. Tam je bilo drugače. Tudi v liberalističnem akademskem mestecu, kaj šele v velemestu na drugi strani reke Hudson, v New Yorku, in še sploh v boguzahrbtni in verni notranjosti države. Tam so se ukrepom za omejevanje širjenja virusa uprli z orožjem. Tako uspešno, da nimajo drugega vala – ker je še vedno v razmahu prvi. V tistem akademskem mestecu je hibridni pouk v srednjih šolah trajal tri ali štiri dni – ker kljub trudu šolnikov ni osnovnih pogojev za njegov uspeh. New York se prazni. V prvega pol leta se je izselilo več kot pol milijona večinoma bogatih prebivalcev, ulice pa so zvečer prazne, ker se ljudje bojijo iti iz hiše – zaradi kriminala, ki ga je prinesel družbeni zlom, ki ga je pospešil katastrofalni odgovor oblasti na covid. Samo da je svoboda!