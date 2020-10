Humboldtov forum, eden najprestižnejših kulturnih centrov v Berlinu, ki so ga gradili sedem let, se počasi vendarle odpira. Prvotno je bilo to načrtovano v septembru, zaradi koronavirusa pa so odprtje prestavili na 17. december. Kompleks je tako rekoč končan, potrebna so le še zaključna dela. Konec leta ga bodo za obiskovalce odprli le deloma in le štiri dni v tednu, v celoti pa bo dostopen šele v začetku aprila.

Pandemija dvignila stroške Covid razmere pa so povečale tudi stroške izgradnje novega muzeja, in sicer za 33 milijonov evrov, kar pomeni, da jih bo celoten projekt stal 677 milijonov evrov. Pri Fundaciji Humboldtov forum, ki bdi nad izvedbo, pravijo, da je pandemija povzročila motnje na številnih področjih, predvsem kar zadeva delovno silo in logistiko – zaradi omejitve vstopa v državo in karantene je namreč na razpolago le okrog sedemdeset odstotkov delovne sile. Humboldtov forum je sicer zrasel na znameniti aveniji Unter den Linden, na lokaciji nekdanje mestne palače, ki so jo zavezniki zbombardirali med drugo svetovno vojno. Stavbo je zasnoval italijanski arhitekt Francesco Stella, ki se je naslonil na historično arhitekturno dediščino – pročelje posnema pročelje originalne stavbe iz 15. stoletja, ki so jo sicer dokončali v začetku 18. stoletja – in jo povezal s sodobnimi trendi. Zanimivost ob gradnji je bila tudi ta, da so na vrhu kupole načrtovali križ. A so očitno obveljali protiargumenti, da krščanski simbol tja ne sodi, saj bodo v muzeju razstavljali tematike, ki presegajo nacionalne in religiozne meje.