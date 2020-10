Jenkova nagrada Mozetiču

Prejemnik Jenkove nagrade za najboljšo pesniško zbirko minulih dveh let je Brane Mozetič, so sporočili z Društva slovenskih pisateljev. Priznanje prejme za pesniško zbirko Sanje v drugem jeziku (Škuc, 2018), v kateri raziskovanje odnosa med osebnim in političnim prenese na najbolj intimno področje subjektovega sveta, v sanje.