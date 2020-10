Podatke o kršitvah gibanja med občinami policija zbira za pretekli dan, tako da ti za danes še niso na voljo, prav tako podatkov še nimajo na zdravstvenem inšpektoratu.

Od današnjega dne je namreč prepovedan prehod med občinami, razen v 13 izjemah. Med njimi je denimo dostop do lekarne, trgovine in podobno.

Za opravičljiv prehod občinske meje je treba pri sebi imeti izpolnjen obrazec, ki je na voljo na spletni strani ministrstva za notranje zadeve in policije ter dokazilo za uveljavljanje katere izmed izjem iz odloka.

Od 24. oktobra so na podlagi petega protikoronskega zakona policisti postali tudi izvirno pristojni za nadzor nad izvajanjem nekaterih določb vladnih odlokov npr. glede nošenja mask, potovanja izven občin in združevanja. Od navedenega dne »je policija opravila kontrole na več kot 5300 javnih krajih po Sloveniji, bila od občanov obveščena o več kot 300 kršitvah odlokov, sama ugotovila skoraj 400 kršitev le-teh, izrekla več kot 260 opozoril, v 45 primerih pa je kršiteljem tudi izdala plačilne naloge, o 74 primerih pa o kršitvah ostalih odlokov obvestila zdravstveni inšpektorat«, so zapisali.

Na policiji so zapisali še, da se pridružujejo pozivom pristojnih ustanov k spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in bodo tudi sami tej tematiki namenili pozornost.

Policisti sicer opažajo tudi, da se je promet med 21. in 6. uro, ko je gibanje omejeno, bistveno zmanjšal.