Na kolesarski dirki po Španiji je bil včeraj prosti dan. Lanskemu zmagovalcu dirke Primožu Rogliču in njegovi ekipi Jumbo-Visma je prišel prav, saj je slovenski kolesar na nedeljski 6. etapi slekel rdečo majico vodilnega, ki jo je nosil od prvega dne. Kaj je pokazal prvi teden zadnje letošnje največje tritedenske kolesarske dirke na svetu? Je imel Primož Roglič v nedeljo zgolj slab dan? Ostaja v igri za zmago? Je morda še prvi favorit? Vsa ta vprašanja smo zastavili nekdanjemu sijajnemu kolesarju in strokovnjaku Valterju Bonči.

Roglič bo zaostanek nadoknadil

Dvainpetdesetletni Idrijčan priznava, da je začetek Vuelte pričakoval z nestrpnostjo, k temu pa ga je spodbudila konfiguracija trase, ki je od kolesarjev zahtevala odlično pripravljenost že na začetku dirke. »Z zanimanjem sem spremljal prvi teden, saj so že prve etape pokazale pripravljenost posameznih kolesarjev. Primož Roglič me je presenetil že na prvi etapi, na naslednji preizkušnjah pa je dokazoval, da je v Španijo dejansko prišel odlično pripravljen,« meni Valter Bonča. Na vprašanje, zakaj ga je Primož Roglič presenetil na uvodu, odgovori: »Pričakoval sem, da bo vendarle kolesaril malce rezervirano in da ne bo na vso moč napadel že na prvem zaključku etape. Poleg tega cilj ni bil povsem gorski. Z napadom je Primož presenetil tekmece, kar le kaže, kako vsestranski kolesar je.«

Nekdanji zmagovalec dirke po Avstriji meni, da je imel Primož Roglič v nedeljo zgolj slab dan. »Kolesarjenje na najvišjem nivoju ni značilno v tem letnem času. Temperature padejo zelo hitro, vsako telo pa reagira specifično. Primož je imel veliko težav z oblačenjem vetrovke. Pri tem dejanju se ni zgolj fizično iztrošil, temveč se tudi ni dovolj dobro ogrel, tako da mu je v nadaljevanju hitreje zmanjkalo moči. To se je najbolj pokazalo na zaključnem vzponu,« ocenjuje Valter Bonča in odločno napoveduje, da bo lanski zmagovalec polminutni zaostanek pridobil nazaj že v tem tednu, saj je dosedanji potek Vuelte pokazal, da je Primož Roglič zelo dobro pripravljen.