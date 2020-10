Pogačar zamenjal Rogliča kot številka 1 na svetu

Slovenska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar še naprej krojita vrh lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci), vendar je ta teden prišlo do menjave številke 1. Prvič v karieri je najboljši kolesar sveta postal Pogačar, ki je po zmagi na Touru, nastopu na svetovnem prvenstvu, valonski puščici in dirki Liege - Bastogne - Liege že končal sezono.