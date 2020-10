Ob tem je Dragić poudaril, da je na vrhu želja seveda Miami Heat, kjer je preživel zadnjih pet sezon. Zaveda pa se, da bo imel predsednik kluba Pat Riley zahtevno nalogo, saj se je pogodba iztekla še štirim drugim igralcem.

»Navkljub poškodbi, ki sem jo staknil v finalu, se počutim dovolj mlad in pripravljen, da v ligi NBA igram še nekaj let. Moja želja je ostati v Miamiju, a glede na to, da sem profesionalec, bom spoštoval odločitev kluba,« je povedal Dragić.

Pogovori s klubom oziroma novi delodajalci bodo stekli šele 1. decembra, Dragić pa je izpostavil, da bo v primeru odhoda iz Miamija iskal klub z najvišjimi ambicijami. »Moje sanje so zmagovalni prstan oziroma naslov prvaka,« je dodal.

Poškodbe stopala še ni saniral, pravi pa, da je vsak dan bolje. »Potreboval bom še nekaj tednov. Mnenja zdravnikov so precej različna, eni pravijo, da lahko rehabilitacija traja dva meseca, drugi pa, da tudi več. Vsekakor pa imam zdaj dovolj časa, da se spočijem, pozdravim vse poškodbe in se nato začnem pripravljati na novo sezono.«

Nad minulo je Dragić, kot je dejal, zelo ponosen, čeprav se je končala z nekaj grenkega priokusa. Poškodbe so Miamiju preprečile enakovreden boj z Los Angeles Lakers.

Kaj pa, če ...

»Vedno bo ostalo vprašanje, kaj pa, če ... Moje mnenje je, da če bi v finalu nastopili v popolni postavi, bi lahko premagali Lakers. Tekom rednega dela smo odlično igrali proti najboljšim ekipam, s prihodom v mehurček v Orlando pa smo postali še bolj samozavestni,« je dejal Dragić.

Kapetan, ki je sezono končal s povprečjem 16,2 točke, 3,2 skoka in 5,1 podaje, je pohvalil zamisel in organizacijo dela v Orlandu, kjer je preživel 92 dni in posledično opravil 92 testov za covid-19. »Bili smo zaprti v mehurčku, a smo imeli hkrati dovolj prostega časa za različne aktivnosti. Veliko smo se družili, jaz še posebej z Jimmyjem Butlerjem, ki je super fant, zato smo tudi vzpostavili odlično kemijo znotraj ekipe, ki nam je pomagala do uspeha,« je dejal Dragić.

Takoj po šesti tekmi finala se je Dragić usedel na letalo in se vrnil v Slovenijo. Kot je dejal, je zelo pogrešal družino. "Seveda smo se slišali in videvali preko videa, a ko sem po treh mesecih zagledal otroka, sem bil kar malce presenečen, koliko sta se spremenila in zrasla. Prvo snidenje, ki je bilo majhno presenečenje, saj nihče od domačih ni vedel, da bom tako hitro doma, je bilo nepozabno," je dodal 34-letni Dragić.

Novinarsko konferenco je Dragić izkoristil še za nekaj informacij o dobrodelni fundaciji, ki jo je ustanovil lani. Poleg vsakoletnega košarkarskega tabora za mlade bo z njo financiral obnovo košarkarskih igrišč po Sloveniji. Prvi bo na vrsti Maribor, ki bo dobil igrišče, opremljeno z vso sodobno tehnologijo.