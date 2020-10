Miha Kovač, profesor založništva: Boj za bralne navade je tek na dolge proge

Zaslonski mediji so nas naučili, »kako v kratkem času s preletavanjem obdelamo veliko informacij in se hitreje orientiramo v okolju«, branje knjig »pa nas uri v daljšem vzdrževanju pozornosti na en sam problem«, poudarja Miha Kovač v svoji novi knjigi Berem, da se poberem, kjer našteje deset razlogov za branje knjig v digitalnih časih. Nekdaj dolgoletni urednik in založnik, sicer pa profesor založništva na filozofski fakulteti v Ljubljani, ni nasprotnik tehnološkega napredka, poudarja le, da je danes za preživetje bistvena kombinacija »zaslonskega« in »knjižnega« načina mišljenja.