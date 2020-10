Le dan po izjemni predstavi in zmagi s kar 37 točkami razlike proti Primorski v zaostali tekmi 2. kroga lige ABA so se košarkarji Cedevite Olimpije znova podali na pot. Po jutranjem treningu jih je pot vodila v Beograd, kjer jih jutri čaka najtežji preizkus v dosedanjem delu sezone – obračun s Partizanom. Moštvo trenerja Vlada Ščepanovića sezone ni začelo najbolje, ob tem pa ima tudi težave s poškodbami.

Če kdaj, potem je v tem trenutku in v teh okoliščinah najlepša priložnost, da Olimpija Partizanu zada poraz v gosteh. Blizu so bili Ljubljančani že lani, a je s trojko s sireno za uspeh gostiteljev poskrbel Ognjen Jaramaz. Prav Jaramaz bo zaradi zloma prsta na roki na tekmi s FMP z igrišč odsoten več kot mesec dni, ob tem bo Ščepanović nekaj časa pogrešal tudi Williama Mosleyja. Če k temu dodamo še dejstvo, da bo tekma zaradi situacije s koronavirusom potekala pred praznimi tribunami, je jasno, da imajo Ljubljančani lepe možnosti za presenečenje. »To bo za nas do zdaj najtežji preizkus. Tekme s Partizanom vedno predstavljajo velik izziv, zato ne bo težav z motivacijo in osredotočenostjo. V Beograd se gremo stepst, kar je najbolj pomembno. Partizan je sestavil ekipo za finale lige ABA in evropskega pokala, a imamo tudi mi svoje kakovosti in bomo v tekmo krenili brez bele zastave ter z mislijo na presenečenje,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac.

Partizan je v uvodnih dveh krogih lige ABA klonil proti Borcu iz Čačka in Budućnosti, v tretjem pa ugnal FMP. V evropskem pokalu je na kolena spravil Venezio ter Bahčesehir, izgubil pa proti Joventutu in Unicsu. Najboljši posameznik Beograjčanov je v uvodu sezone lanski košarkar Olimpije Codi Miller-McIntyre. »Codi je izjemen posameznik. Če bi imeli možnost, bi ga zadržali, a je šel za boljšo ponudbo. Poznamo njegove prednosti in slabosti, a po po drugi strani tudi on pozna naše delo in principe v igri. Najbolj pomembno bo, da bomo igrali s pravo intenziteto. Na gostovanju pri Partizanu se moraš enostavno stepsti, če hočeš imeti kakršne koli možnosti za presenečenje,« je ponovil Golemac.

Liga ABA, 4. krog, danes ob 19. uri: Split – Igokea, jutri ob 12. uri: Mega – C. zvezda, ob 17. uri: Budućnost – FMP, ob 18.45: Partizan – Olimpija, ponedeljek ob 18. uri: Primorska – Zadar, ob 21. uri: Krka – Cibona, Borac – Mornar preloženo na še nedoločen termin.