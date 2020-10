Roman Koča strica Toma iz leta 1850 avtorice Harriet Beecher Stowe, ki opozori na problematiko suženjstva v 19. stoletju v ZDA, se je zapisal med literarne klasike. Stripovska verzija te zgodbe pa je v nekdanjem jugoslovanskem prostoru zaživela leta 1984, ko je izšla pri hrvaški stripovski založbi Stvarnost v zbirki Klasiki v stripu, kjer so denimo izšle tudi priredbe literarnih uspešnic Robin Hood, Yankee na dvoru kralja Arthurja, V 80 dneh okoli sveta in Otok zakladov.

Iz hrvaščine v slovenščino

Ideja za priredbo Koče strica Toma se je pravzaprav porodila Slovencu, Cirilu Galetu, sicer tudi novinarju, ki je napisal scenarij za strip, takrat v hrvaščini, ilustracije pa je prispeval priznani srbski stripar Nikola Mitrović - Kokan. Po Galetovem prevodu je pozneje nastala tudi slovenska verzija stripa, ki so ga najprej objavljali v Primorskem dnevniku, po zaslugi KD Klub devete umetnosti pa je zdaj zaživel še kot knjiga – v formatu A4, črno-belem tisku in na 49 straneh.

Avtor scenarija Gale se je sicer podpisal kot N/A, a to na stripovski sceni ni nič neobičajnega, kot sam pove. »Da je scenarij za Kočo strica Toma in še za marsikatere druge priredbe literarnih del najprej nastal v hrvaščini, je bilo nekoč, v nekdanji Jugoslaviji običajno, saj smo dobro poznali oba jezika, in tudi roman Stowove sem bral v hrvaščini,« pravi Gale. Tako je recimo nastal tudi Gogoljev Taras Buljba.

Priznava pa, da ni preprosto strniti dolgega, tehtnega romana v krajšo, stripovsko verzijo. A sam ima že utečeno strategijo: »Najprej roman natančno preberem, nato pa scenarij pišem po spominu. Vmes seveda pokukam v knjigo za določene podatke. Tako sem priredil tudi Jurčičevega Jurija Kozjaka – pisal sem ga malo po spominu, vmes pa prebiral tudi knjigo.«

Gale je pisal scenarije za stripe za celotno območje nekdanje Jugoslavije, ilustratorji pa so jih potem upodabljali – v Kumanovem v Makedoniji je po Galetovih scenarijih risal Miško Krljić, na Jesenicah pa Iztok Šušteršič. »Pisanje scenarijev za stripe je videti tako, da je na levi strani opis slike in kaj naj bi bilo na njej, na desni pa besedilo, kjer recimo piše samo: 'Stric Tom: Alica, zdaj pa gremo! Alica pa reče: Joj, a že res?' Scenarije za stripe se piše približno tako kot scenarije za film, po kadrih.«