Zakaj je bilo toliko oboževalcev umorjenih?

V težkih časih so vedno bolj priljubljene številne televizijske, pa tudi radijske serije o resničnih zločinih, tudi umorih. Številnim podcastom na to temo se zdaj pridružuje še podcast Dead and Gone, ki od začetka meseca preiskuje številne umore in izginotja oboževalcev in oboževalk skupine Grateful Dead. Čeprav v podcastu ne trdijo, da bi šlo za serijskega morilca, ki bi načrtno moril vse ljubitelje in ljubiteljice te skupine, pa je število nasilnih smrti, povezanih z Grateful Dead, vseeno nekoliko nenavadno, menita avtorja Jake Brennan in Payne Lindsey. Oddaje se osredotočajo predvsem na dvojni umor Mary Gioia in Grga Kniffina, ki sta bila stara 22 in 18 let ter sta bila umorjena leta 1985 v San Franciscu, v tako imenovanem Rainbow Village, ki so ga postavili oboževalci skupine. Čeprav je šlo za brezplačno komuno, v kateri sta oboževalca želela prespati nekaj noči, sta bila kmalu najdena pretepena in ustreljena. Za njun umor so obsodili 31-letnega temnopoltega moškega, za katerega pa se je izkazalo, da je nedolžen in da je bil žrtev rasizma.