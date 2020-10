Plitek kadrovski bazen in neporavnani računi

Še v nedeljo zvečer nas je premier Janez Janša v zanj presenetljivo umirjenem tonu prepričeval, da se vlada in z njo ves državni aparat ter vse pristojne službe, ki so kakor koli povezane z javnim zdravstvom, ukvarjajo izključno z vojno proti epidemiji. »Najprej so življenja, potem je zdravje in nato je ekonomija oziroma gospodarstvo,« je teatralno dejal. Bila je čudovita predstava za javnost. Medtem ko se državljani v lockdownu resda bojujemo proti trdovratnemu virusu, si vlada daje opraviti z RTV in STA ter propagandnimi portali po njeni meri, z nevladnimi organizacijami in neodvisnimi nadzorniki trga, s policijo, vojsko, ameriškimi volitvami ter seveda z nastavljanjem pravih ljudi na prava mesta. Ob menjavi večine nadzornega sveta najpomembnejše energetske državne družbe je tako presenetljivo zgolj to, da se ni zgodila že prej. Povsem pričakovana je tudi menjava uprave. Navsezadnje se državne energetske družbe znajdejo na kadrovskem prepihu z nastopom vsakokratne vlade. Toda ključno vprašanje je, kdo je pravzaprav na odstrelu.