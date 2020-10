Slovenski državni holding (SDH) je včeraj odpoklical večino nadzornikov, predstavnikov kapitala v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), in sicer Tomaža Beska, Barbaro Gorjup, Miloša Pantoša in Gorana Brankoviča, so sporočili iz SDH. Boštjan Markoli je pred tem odstopil sam, tako da se je SDH včeraj zgolj seznanil z njegovo odstopno izjavo, ni pa SDH razrešil tudi Vesne Cukrov, ki ji sicer mandat poteče čez manj kot leto dni. Hkrati je SDH imenoval nove nadzornike, to so Andrej Janša, Franc Dover, Damjan Seme, Robert Celec in Janez Gutnik. Med razlogi za menjavo je SDH navedel »poslovanje družbe in njene bodoče izzive«, dejstvo, da je Cukrova ostala pa opisal kot »zagotavljanje kontinuitete«. Menjava domala vsega nadzornega sveta je verjetno uvod v menjavo uprave HSE, na čelu katere sedi Stojan Nikolić, poleg njega pa še Viktor Vračar in Mirko Marinčič.

Andrej Janša, ki je bil v nadzorni svet HSE imenovan včeraj, je sicer na lokalnih volitvah pred dvema letoma kandidiral za župana Velikih Lašč, in sicer kot kandidat NSi. Pred leti je bil je direktor trženja v podjetju Električni finančni tim (EFT), poprej pa zaposlen v Elektru Ljubljana. Franc Dover, ki sodi v kvoto SDS, je direktor mariborskega komunalnega podjetja Snaga. Robert Celec sodi v kvoto SMC in je direktor Raziskovalno-informacijskega središča dvorec Rakičan iz Murske Sobote. Damjan Seme je izvršni direkotor podjetja C&G, Janez Gutnik pa zaposlen v državni DRI.

Skupina HSE je sicer lani ob 1,7 milijarde evrov skupnih prihodkov ustvarila skoraj 30 milijonov evrov čistega dobička. Še leto prej je imela približno 12 milijonov evrov izgube, daleč največ na račun Termoelektrarne Šoštanj, ki jo je projekt TEŠ6 pahnil v finančno brezno. Prav zgubarski TEŠ6 je tudi razlog, da položaj predsednika uprave HSE ni prav zelo zaželen, predvsem pa na trgu za to mesto ni kopice primernih kandidatov. »Sebe imenujem napaka v sistemu,« je tako pred slabim mesecem v intervjuju za Sobotno prilogo na vprašanje, kako stabilen je njegov položaj, odvrnil Nikolić. »Dostikrat se vprašam, kako in zakaj sem sploh v sedlu. Doslej sem delal in živel ter preživel pod štirimi vladami in vse so imele idejo, da me zamenjajo; na drugi strani sem vedno imel verjetno tudi zaradi zahtevnih razmer znotraj skupine HSE podporo in zaupanje v nadzornih svetih in SDH,« je pojasnil. Nikolića je sicer za finančnega direktorja HSE v svojih zadnjih izdihljajih imenovala še vlada Alenke Bratušek. V času, ko je Nikolić prišel v upravo HSE, je le-to vodil Blaž Košorok, ki je danes državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu.