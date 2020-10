Motociklisti kraljevega razreda motoGP so doslej odpeljali že četrto od kar sedmih dirk na španskih tleh, ki so letos uvrščene na koledar svetovnega prvenstva. Peto, ki je na sporedu v nedeljo, bo tako kot minuli konec tedna gostil Alcaniz, le da se bodo motociklisti namesto za zmago na veliki nagradi Aragonije potegovali za zmago na veliki nagradi Teruela.

Dirkanje na istem prizorišču kot teden prej je voda na mlin dirkačema Suzukija Alexu Rinsu in Joanu Miru. Prvi je dirko dobil in tako postal že osmi zmagovalec v letošnji razburljivi in nepredvidljivi sezoni, drugi pa se je s tretjim mestom povzpel na vrh razpredelnice skupnega seštevka svetovnega prvenstva. »Čeprav mi končna zmaga v prvenstvu in osvojitev naslova svetovnega prvaka z vsako preizkušnjo postajata pomembnejša, se verjetno s tem ne obremenjujem toliko kot drugi tekmeci. Moj načrt je, da se posvetim vsaki dirki posebej,« je zatrdil Joan Mir, ki je vodstvo prevzel od Yamahinega asa Fabia Quartararoja.

Francoz je imel s svojimi mehaniki v teh dneh bržkone ogromno dela, saj zaradi težav z motociklom na zadnji dirki ni ostal le brez točk, temveč je z 18. mestom vpisal najslabši izid sezone. Za popoln polom v Alcanizu naj bi bil odgovoren tlak v sprednji gumi, zaradi česar je bil njegov motocikel povsem nekonkurenčen. »Ugotoviti moramo, kaj je šlo narobe. Od tretjega kroga dalje je bil tlak v gumi višji kot običajno. Nisem mogel zavirati, zavijati ali pravilno nagniti motocikla,« je razkril Fabio Quartararo.

A ne le 21-letnik, veliko bolje se bodo morali odrezati tudi preostali dirkači yamah, če želijo poseči po najvišjih mestih. Že res, da sta bila Maverick Vinales in Franco Morbidelli v kvalifikacijah hitra, a na dirki Rinsa in Mira nista ogrozila. Za nameček so ambicije po dveh zaporednih drugih mestih zrasle tudi Alexu Marquezu, ki se v krstni sezoni razreda motoGP vse bolje znajde na Hondinem motociklu. Zmaga mladeniča po bledem začetku sezone se v nedeljo tako sploh ne zdi več nemogoča. »Mislim, da zdaj razumem, zakaj vsi pravijo, da je Hondin motocikel zahteven. Če želiš biti z njim konkurenčen, moraš biti močan na vseh področjih. Pri zaviranju, v ovinkih in pospeševanju. A začenjam uživati in bolje krotiti motocikel,« je pred enajsto dirko sezone samozavesten Alex Marquez. Če bo mlajši brat sicer poškodovanega svetovnega prvaka Marca Marqueza nadaljeval vrhunske predstave do zaključka prvenstva, bo svoje moštvo zagotovo prisilil v temeljit premislek, ali je ravnalo prav, da so z njim podpisali pogodbo le za letošnjo sezono.