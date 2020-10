Evropski prvak Bayern München je spektakularno začel novo sezono lige prvakov. Po visoki zmagi nad Atleticom iz Madrida (4:0) je konkurenci poslal nedvoumno sporočilo, da želi ostati na prestolu.

V tem trenutku ni ekipe, ki bi igrala tako suvereno kot bavarski kolektiv. Moderni Bayern ohranja šampionski pridih skozi kolektivno igro in v visokem ritmu je omagala tudi nekoč zelo opevana obramba Atletica. Karizmatični argentinski trener Diego Simeone proti tako razigranemu tekmecu ni našel rešitve. Njegov Atletico je v zadnjih dveh letih že drugič prejel bolečo zaušnico na največjem odru. Potem ko mu je Borussia Dortmund oktobra 2018 zabila štiri gole, je vajo v odmevnem slogu ponovil še Bayern. Morda se je Simeone po devetih letih izpel na klopi Atletica in ne more več ponuditi svežih idej. »Nisem prepričan, da smo naredili preveč napak. Dobil sem občutek, da je bil nasprotnik enostavno preveč silovit. To je naredilo razliko,« je po visokem porazu razlagal Diego Simeone.

Potem ko je bil vratar Jan Oblak nepremagan na petih tekmah zapored, so Bavarci prerešetali njegovo mrežo. Slovenski reprezentant je lahko le nemočno opazoval šov nemških prvakov, ki so s kreativnimi potezami na iznajdljiv način prebijali obrambo nasprotnika in si z natančnimi streli priigrali dvanajsto zaporedno zmago v ligi prvakov. Trener Bayerna Hansi Flick je bil navdušen: »Zelo smo si želeli odpreti ligo prvakov z zmago. Atletico nam je ponudil visok izziv in opravili smo ga z odliko. Psihološko smo bili na zelo visoki ravni in dosegli štiri čudovite gole.«

Največje presenečenje uvodnega kroga lige prvakov je pripravil Šahtar, ki je z močno oslabljeno zasedbo v Madridu s 3:2 premagal Real. Kraljevi klub je v krizi, saj je brez igre izgubil že drugo domačo tekmo zapored. Minuli konec tedna ga je v španski ligi ugnal skromni Cadiz, jutri pa je na stadionu Camp Nou že na sporedu prva klasika sezone z Barcelono. Trener Zinedine Zidane prepričuje javnost, da bo skupaj z garderobo našel rešitev in bo Real kmalu spet ujel zmagovito formo. Nemara se je klub opekel, ker med prestopnim rokom ni porabil niti evra za okrepitve igralskega kadra, v katerem je Luka Modrić pri 35 letih še vedno gonilna sila.

Od šestih slovenskih nogometašev v ligi prvakov sta Kevin Kampl (Leipzig) in Josip Iličić (Atalanta) prispevala podajo za gol. Selektorja Matjaža Keka razveseljujejo novice iz Bergama, saj se Iličić po težavah z depresijo uspešno vrača v tekmovalni pogon. Vse kaže, da bo nared tudi za odločilni november, ko Slovenijo čaka vroč zaključek lige narodov.