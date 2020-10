Vadba je tako dovoljena športnikom olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom. Slednjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500. Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

»Šport se v določenem delu omejuje, predvsem bo ostal tekmovalni, poklicni in vrhunski del športa. Športniki omenjenih kategorij lahko trenirajo in tekmujejo. Prav tako se lahko izvajajo mednarodne tekme in članske državna prvenstva najvišje ravni ter mednarodna klubska tekmovanja. Prav tako omenjene skupine lahko trenirajo za mednarodna tekmovanja,« je povedal generalni sekretar OKS Blaž Perko, ki pa je dodal, da je to razumevanje vladnega odloka s strani OKS, ki neposredno sodeloval pri pripravi ni sodeloval. Perko je dodal, da odlok daje tudi možnost udeležencem tekmovanj potovanja v drugo regijo, kjer je prizorišče tekme.

Tokrat bolje kot marca in aprila V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišje ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v hokeju na ledu, košarki, nogometu, odbojki in rokometu, a brez gledalcev. Prav tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. Športnikom, ki se udeležujejo teh tekmovanj, je dovoljena tudi športna vadba. V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev, svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal. »Če primerjano marec in april, ko je bila prvič razglašena epidemija, je tokrat bolje, športni objekti v določeni meri ostajajo odprti. Ni popolnega zaprtja dejavnosti, to je pozitivno, poleg tega pa je mogoča tudi rekreacija v omejenem obsegu. Do 15 leta pa športniki ne morejo tekmovati, ta del je začasno zaustavljen,« je dodal Perko.