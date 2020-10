Pa poglejmo, kakšno je videnje Janševega pravosodja z drugega zornega kota.

Proces proti četverici: Janša je bil leta 1988 kot kumrovški študent in bivši komunist v javnosti neznana oseba. Znan je postal šele zaradi sojenja proti četverici zaradi odtujitve zaupnega vojaškega dokumenta. Slovenska javnost se je uprla, vendar ne zaradi kaznive odtujitve vojaškega dokumenta, temveč zaradi vodenja sodnega procesa proti civilnim osebam pred vojaškim sodiščem, in to še v tujem jeziku.

V vsaki demokratični državi bi za podoben prekršek odtujitve tajnih vojaških dokumentov takšne osebe ravno tako kazensko procesuirali, vendar pred civilnim sodiščem. Janša torej zavaja, da je bil nedolžen in po krivem obsojen. Ne, šlo je le za procesno napako, ker so civilni osebi sodili pred vojaškim sodiščem, in to v tujem jeziku. Krivda odtujitve tajnega vojaškega dokumenta pa ostaja.

Kot vzporednico navajam primer znanih žvižgačev, ki so vdrli v tajne ameriške dokumente. To so Wikileaks in Julian Assange, Edward Snowden in Chelsea Manning. Assange se nahaja v zaporu, kjer se upira izročitvi ZDA, Edward Snowden je prebegnil v Rusijo zaradi enakih razlogov. Chelsea Manning je prestala zaporno kazen in celo spremenila spol.

Janša se ne postavi v bran omenjenim žvižgačem, čeprav so zaradi kraje zaupnih dokumentov procesuirani za podobne prekrške kot on sam. Skrajno dvolično je to njegovo ravnanje, ko sebe vidi kot žrtev, druge pa kot izdajalce.

Po zaslugi te »krivične« obsodbe četverice je Janša postal politik najvišjega ranga v samostojni Sloveniji. Vendar pa ga mlada demokracija ni ustavila pri njegovem rušenju pravne države. Začel je zelo zgodaj v začetku devetdesetih let s preprodajo orožja. Milijoni v gotovini so romali na razne tajne račune. Ker je bila Slovenija takrat tudi vojaško ogrožena, ne gre samo za navaden kriminal, temveč tudi za veleizdajo, saj se je z razorožitvijo lastne vojske ogrožala suverenost države. Pravosodje v tem primeru ni delovalo, ker je ta primer orožarske afere ob pomoči lojalnih tožilcev šel v zastaranje. Seveda so bili akterji in pomagači iz pravosodja za to pomoč bogato nagrajeni z raznimi privilegiji.

Janša ni čakal dolgo, ko je bil ponovno v konfliktu s pravno državo v naslednjem škandalu, ki je Slovenijo stal več sto milijonov. Gre za izbrisane, ko je Peterletova vlada, v kateri je bil Janša obrambni minister, sprejela diskriminatorni zakon, ki je pravno izbrisal šestindvajset tisoč ljudi, ki so zato padli na rob eksistence. Tudi v tem primeru se pravosodje ni odzvalo, čeprav je bilo to ravnanje na robu genocida.

»Depala vas« je primer, ko je vojska pod vodstvom Janše, ki je bil obrambni minister, posegla v civilno sfero in brutalno pretepla ter aretirala civilno osebo. Zanimivo je, da je Janša s tem posegel v civilno sfero po enakem vzorcu kot JLA proti njemu, s to razliko, da njega takrat ni nihče pretepal, čeprav je šlo za »totalitarni« režim. Tudi v tem primeru je naše pravosodje odpovedalo.

Pred volitvami leta 2004 se je Janša ujel v prisluhe, ko se je s hrvaškim premierjem Sanaderjem dogovarjal o incidentih v Piranskem zalivu, ki naj bi mu pomagali k ugodnemu rezultatu na volitvah. Kasneje je Janša res zmagal in postal predsednik vlade. Bivši premer Anton Rop je nato te prisluhe omenil novinarju in nastal je škandal. V tem primeru je pa res delovala pravna država, Rop je bil namreč obtožen izdaje državne tajne. Vsakemu laiku pa je jasno, da je dogovarjanje s tujim predsednikom vlade o mejnih sporih dejansko veleizdaja. No, tega pravosodje seveda ni obravnavalo.

Afera Patria: Riedl je bil v Avstriji pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi podkupovanja Janše in stranke SDS. Janša pa je pri nas v tem istem primeru dočakal zastaranje postopka in ga verjetno čaka še bogata odškodnina. Pravna država je zopet delovala v korist Janše, ki danes javnosti razlaga, kako pri nas pravosodje, po njegovem krivosodje, preganja samo določene politike na desnici.

Tudi tretja Janševa vlada je začela svoj mandat standardno, s kriminalom pri nabavi zaščitne opreme.

V zgoraj opisanih primerih je razvidno, da pri nas pravosodje ne deluje samo takrat, ko je vmešan Janša. Zato mi ni jasno, zakaj ga tako napada in kritizira, namesto da bi mu podelil jabolko navdiha.

Gorazd Cuznar, Črnomelj