Ljubljanski univerzitetni inkubator predstavlja podporo točko perspektivnim podjetnikom v osrednji regiji. Z ekipo in okoli 20 strokovnimi mentorji omogoča podjetnikom lažji vstop v svet podjetništva. »LUI obstaja že od leta 2004 in v tem času je pomagal pri razvoju mnogih slovenskih startupov, zato smo vedno zelo ponosni, ko je trdo delo naših inkubirancev opaženo in nagrajeno s strani priznanih institucij. Smo tvoja prva startup skupnost - želimo biti najboljša točka, kjer pot začenjajo podjetja z velikim potencialom,« je povedal direktor LUI Jakob Gajšek. Prve korake v svet podjetništva je LUI pomagal narediti tudi trem prejemnikom priznanj GZS za inovacije 2020, ki na nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji - podjetjem DeltaHub, IURALL in PharSol. Vsa tri podjetja so si enotna, da je LUI s svojim konceptom pomoči in podpore odigral pomembno vlogo pri njihovem uspehu.

Carpio – ergonomični pripomoček za zapestje Podjetje DeltaHub je zlato priznanje dobilo za carpio - ergonomični podstavek za zapestje, ki je skrbno zasnovan in izdelan v Sloveniji s pomočjo zdravnikov in fizioterapevtov. Namenjen je preprečevanju sindroma karpalnega kanala in drugih poškodb zaradi ponavljajočih se gibov, povezanih s prekomerno uporabo računalniške miške in tipkovnice. Primož Erjavec, direktor in soustanovitelj podjetja Deltahub, pravi, da je prva zamisel za carpio nastala pred dvema letoma. »Od takrat je razvoj trajal približno deset mesecev in več tisoč ur vloženega dela, vendar se je izplačalo. Razvili smo izdelek, ki znatno zmanjšuje tveganja pri uporabi računalniške miške, tudi pri najbolj zahtevni ciljni skupini - igričarjih oziroma gamerjih.« Ekipa Deltahuba že razvija podoben izdelek za levičarje in si prizadeva, da bi carpio dobil certifikat medicinskega pripomočka.

Pravna spletna platforma IURALL Ustanovitelj nagrajene pravne spletne platforme IURALL, nekdanji odvetnik in magister prava Primož Rojac pravi: »Ideja o platformi IURALL izhaja iz pogostega družbenega problema. Svetovna statistika kaže, da je med nami kar polovica takih, ki so se v zadnjih dveh letih soočili s pravnim problemom in samo ena tretjina teh se je obrnila na pravnega strokovnjaka. IURALL je tako nastal iz vprašanja »zakaj«, zakaj ljudje ne izkoristijo odvetnikov in njihovega znanja?« Odgovore na ta vprašanja je Rojac našel s pogovorom z uporabniki, posamezniki in podjetji – ne poznajo postopkov, bojijo se visokih cen, ne zaupajo odvetnikom in večinoma niti ne vedo, kako se neke težave lotiti. In točno za to poskrbi IURALL: pri stresnem pravnem problemu ljudem pomaga, da čim prej pridejo do prave usmeritve, na koga se obrniti, koliko časa bo trajal postopek, kaj vse potrebujejo in koliko bo vse skupaj stalo. Spletna platforma uporabnikom ponudi rešitev na dlani - enotno začetno točko, kjer lahko vsakdo opiše svoj pravni izziv, platforma pa poskrbi za hitro povezavo z izkušenim odvetnikom in krog je sklenjen.